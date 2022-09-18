Motosikletiyle Giderken Uğradığı Silahlı Saldırıda Öldü

Motosikletiyle Giderken Uğradığı Silahlı Saldırıda Öldü

GAZİANTEP'te, motosikletiyle giderken yolda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Sadettin Köse (70), öldü.

Kadir ÇELİK/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, motosikletiyle giderken yolda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Sadettin Köse (70), öldü.

Olay, dün gece İslahiye ilçesi Güllühüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sadettin Köse, plakası öğrenilemeyen motosikletiyle kendisine ait çiftlik evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Bölgeden geçenler tarafından motosikletinin yanında kanlar içinde bulunan Köse, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Motosikletiyle Giderken Uğradığı Silahlı Saldırıda Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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