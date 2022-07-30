Motosikletiyle Taksiye Çarpan Sürücü Yaralandı

ESKİŞEHİR'de, motosikletiyle taksiye çarpan sürücü Erol Y. yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, motosikletiyle taksiye çarpan sürücü Erol Y. yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Hacı Ali Bey Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Yaprak Sokak'tan çıkan Erol Y.'nin kullandığı 26 AEV 017 plakalı motosiklet, Kırım Caddesi'nde seyir halinde olan Koray D.'nin kullandığı 26 T 0385 plakalı taksiye yandan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletten düşerek hafif şekilde yaralanan Erol Y., ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı