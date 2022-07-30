Motosikletiyle Taksiye Çarpan Sürücü Yaralandı

Motosikletiyle Taksiye Çarpan Sürücü Yaralandı

ESKİŞEHİR'de, motosikletiyle taksiye çarpan sürücü Erol Y. yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, motosikletiyle taksiye çarpan sürücü Erol Y. yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Hacı Ali Bey Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Yaprak Sokak'tan çıkan Erol Y.'nin kullandığı 26 AEV 017 plakalı motosiklet, Kırım Caddesi'nde seyir halinde olan Koray D.'nin kullandığı 26 T 0385 plakalı taksiye yandan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletten düşerek hafif şekilde yaralanan Erol Y., ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Motosikletiyle Taksiye Çarpan Sürücü Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Marmaris Yangınında Alevlerin Sıçradığı Uygulama Oteli'nin Müdürü O Anları Anlattı
Marmaris Yangınında Alevlerin Sıçradığı Uygulama Oteli'nin Müdürü O Anları Anlattı
Güngören Saldırısında Oğlunu Kaybeden Anne: Tek Hatası Buradan Geçmekti
Güngören Saldırısında Oğlunu Kaybeden Anne: Tek Hatası Buradan Geçmekti
'hiç Haberim Yok' Dedi, Çapraz Sorguda Cinayeti İtiraf Etti
'hiç Haberim Yok' Dedi, Çapraz Sorguda Cinayeti İtiraf Etti
Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün Lojistik Deposunda Yangın
Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün Lojistik Deposunda Yangın
İkinci El Otomobilde En Çok Yapılan Hilelere Dikkat
İkinci El Otomobilde En Çok Yapılan Hilelere Dikkat
Şanlıurfa'da İşçi Servis Minibüsü Devrildi: 18 Yaralı
Şanlıurfa'da İşçi Servis Minibüsü Devrildi: 18 Yaralı
Beylikdüzü'nde Lüks Araçlarla Gelip Vurdular: 1'i Ağır 2 Yaralı
Beylikdüzü'nde Lüks Araçlarla Gelip Vurdular: 1'i Ağır 2 Yaralı