Motosikletten Düşen Annesini Yaralı Halde Bırakıp Kaçtı

Motosikletten Düşen Annesini Yaralı Halde Bırakıp Kaçtı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü Oktay K. (45), arkasından düşerek yaralanan annesi Safinaz K.'yi (74) yaralı halde bırakarak kaçtı.

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü Oktay K. (45), arkasından düşerek yaralanan annesi Safinaz K.'yi (74) yaralı halde bırakarak kaçtı.

Kaza, sabah saatlerinde İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Keşan Orman Fidanlık Şefliği yönünden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yönüne dönel kavşaktan dönüş yapmak isteyen Oktay K. yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada oğlunun arkasında oturan Safinaz K., motosikletten düştü. Oktay K. de motosiklete binip, annesini yaralı halde bırakarak kaçtı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Safinaz K., polise sürücünün oğlu Oktay K. olduğunu ve kendisini bırakıp gittiğini söyledi. Safinaz K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Polis, Oktay K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Motosikletten Düşen Annesini Yaralı Halde Bırakıp Kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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