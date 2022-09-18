Motosikletten Savrulan Sürücü Ağır Yaralandı

Hasan YİĞEN / MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan motosiklet üzerinden savrulan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Bey Mahallesi Yörük Hasanların Halilağa sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Çoraplı(29) idaresindeki 45 RA 5963 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Süleyman Çoraplı, seyir halindeyken kontrolden çıkan motosiklet üzerinden savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün ağır yaralı olduğu belirlenirken, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına aldığı darbe nedeniyle durumunun kritik olduğu bildirilen Çoraplı'nın tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı