Ms Hastası Tayfun Kahraman'a Kötü Muameleye Tepki... Chp'li Murat Emir: "Kabul Edilemez"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gezi Parkı davası hükümlüsü ve MS hastası Tayfun Kahraman'a hastaneye sevkinde kötü muamele yapıldığına yönelik görüntülerin ortaya çıkmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "6,5 saat boyunca bekletilen, kelepçeleri daha da sıkılan Kahraman’a adeta eziyet eden kolluk kuvvetleri hakkında savcılığın soruşturma talebi, Silivri Kaymakamlığı’nca reddedildi. Siyasi kaygılarla hem hukukun hem kolluğun bu denli kötü emellerle hareket ettirilmesi kabul edilemez" dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gezi Parkı davası hükümlüsü ve MS hastası Tayfun Kahraman'a hastaneye sevkinde kötü muamele yapıldığına yönelik görüntülerin ortaya çıkmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "6,5 saat boyunca bekletilen, kelepçeleri daha da sıkılan Kahraman’a adeta eziyet eden kolluk kuvvetleri hakkında savcılığın soruşturma talebi, Silivri Kaymakamlığı’nca reddedildi. Siyasi kaygılarla hem hukukun hem kolluğun bu denli kötü emellerle hareket ettirilmesi kabul edilemez" dedi.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve 32 aydır hapishanede olan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, eşinin rutin sağlık kontrolüne götürülürken kendisine eşlik eden kolluk güçlerince kötü muameleye uğradığını duyurmuştu. MS hastası Tayfun Kahraman’a cezaevi aracının içindeki kötü muamelenin görüntüleri ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Emir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Siyasi kaygılarla hukukun kötü emellerle hareket ettirilmesi kabul edilemez"

"Gezi Davası’ndaki hukuk dışı sürece itiraz başvurusu 14 aydır Anayasa Mahkemesi’nde bekletilen partilimiz MS hastası Tayfun Kahraman Ağustos ayında doktor kontrolüne götürülmüştü. 6,5 saat boyunca bekletilen, kelepçeleri daha da sıkılan Kahraman’a adeta eziyet eden kolluk kuvvetleri hakkında savcılığın soruşturma talebi, Silivri Kaymakamlığı’nca reddedildi. Kahraman’a yapılan eziyetin görüntülerini gazeteci Alican Uludağ paylaştı. Siyasi kaygılarla hem hukukun hem kolluğun bu denli kötü emellerle hareket ettirilmesi kabul edilemez. Anayasa değişikliği isteyenler önce Anayasayı tarafsız bir şekilde uygulasın. Elini hukuktan, kolluktan, masum insanların üzerinden çeksin."

Anka Haber Ajansı