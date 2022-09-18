Msb: 1 Asker Şehit Oldu; 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Msb: 1 Asker Şehit Oldu; 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıfurfa Suruç hududunda, teröristlerce düzenlenen roketatar tacizinde 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıfurfa Suruç hududunda, teröristlerce düzenlenen roketatar tacizinde 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, saldırının ardından ateş altına alınan bölgede 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suruç/Şanlıurfa hududunda, 18 Eylül 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Bakan Akar, şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek için taziye mesajı yayımladı. Twitter'dan yayımlanan taziye mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 18 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Msb: 1 Asker Şehit Oldu; 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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