Mudanya'da Zeytinlik Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Abdulselam UĞUR/ MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Esence Mahallesi Eşgel sahili üzerindeki zeytinlik alanda, bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı