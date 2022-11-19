Müge Anlı hayranlarını çok üzdü! Geçmiş olsun mesajları yağıyor

ATV ekranlarında Tatlı ve Sert programını sunan Müge Anlı başına gelen kazayı anlattı. Hayranları Müge Anlı'ya geçmiş olsun mesajları yağdırıyor

Uzun yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı bugün ilk kez canlı yayına geç çıktı. Müge Anlı'nın neden geç kaldığı büyük merak konusu olmuştu. Başarılı sunucu açıkladıklarıyla hayranlarını çok üzdü!

EVDE KAZA GEÇİRMİŞ !

Müge Anlı'nın evde kaza geçirdiği ve hastaneye gittiği öğrenildi. Müge Anlı'nın kanaması durmayınca hatta dikiş bile atılmış.

ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAYI ANLATTI !

Müge Anlı başına gelen olayı canlı yayında izleyicilerle paylaştı. Müge Anlı'ya arkadaşlarından ve takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

DUDAĞINA NE OLDU?

Öte yandan Müge Anlı'nın dudağına ne olduğu da ortaya çıktı. Köpeğiyle oyun oynarken Müge Anlı yaralandı.

HER ŞEYİ ANLATI !

Müge Anlı'dan evdeki kazaya ilişkin açıklama geldi.

Müge Anlı, yaptığı açıklamada "Yayını küçük, beklenmedik bir kazadan dolayı geç açmak zorunda kaldım. Canlı yayın hayatımda bir sel olduğunda geç kalmıştım, bir de şimdi geç kaldım" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde köpeği Lokum ile oynarken, onun dişinin dudağına geldiğini belirten Müge Anlı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben yine yayına geldim. Makyaj falan 'bir şey olmaz' diye... Saçımı falan yaptırdım ama kan durmayınca arkadaşımı aradım 'Mine benim kanım durmuyor' dedim, fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı 'Dikiş atmamız gerekiyor' dedi. O yüzden dikiş attırdım geldim. Kusura bakmayın"

Kaynak: Gerçek Gündem