Müge Anlı'da Ortalık Fena Karıştı! Üfürükçü Kendisinden 33 Yaş Küçük Kıza Evlenme Teklifi Etti

Hilal henüz 17 yaşındayken dini nikah kıymayı planladığı iddia edilirken Müge Anlı çok sinirlendi ve Süleyman'a niyetini sordu.

Süleyman, Hilal'e dönüp evlenme teklifi edince stüdyo o anda yıkıldı. Dini nikahla alakalı mesajlaşmalarında 'Rabbimin huzurunda olacak bebeğim' ifadelerinin olduğu okunurken Anlı “Nikahına değil, yatağına alıyor.”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 51 yaşındaki sevgilisi için ailesini karşısına alan 17 yaşındaki Hilal’in evine dönüp dönmeyeceği.

Hilal 17 yaşındayken ‘üfürükçü’ olarak geçen Süleyman’la dudak dudağa öpüşürken çektirilmiş fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi.

Süleyman’la Hilal 17 yaşındayken dini nikahla evlenmeyi düşündüğü iddia edildi. 51 yaşındaki Süleyman’ın canlı yayında Hilal’e evlenme teklifi ettiği anlar olay oldu. Stüdyoyu karıştıran o sorudan sonra Müge Anlı da sinirlerine o anda hakim olamadı.

Babalık Yapıyor Diyor Ya Yalan Söylüyor

Programa telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, “Hilal’le beyefendi bizim buraya gelirdi. Yanlarında da bir kız çocuğu getirdiler geçen geldiklerinde. Hilal’le ikisi o kız çocuğuna bir muska yazdılar. Hilal orada babalık yapıyor diyor ya yalan söylüyor. Babalık yapan bir insan Hilal’in bacaklarını, poposunu okşar mı?”

Seni Muskacı Yapacak, Kullanacak

Hilal’in annesi “Bize inanmıyorsan bak bütün millet görüyor. Seni muskacı yapacak. Seni alet ediyor anneciğim, her şeyinle kullanacak seni” sözleriyle Hilal’e seslendi.

Canlı yayına sözde terapist olarak geçen Süleyman da çıktı. Hilal’in annesi “Sonuna kadar arkasındayım kızımın, sana bırakmayacağım” diyerek bağırdı. Başta yüzünü göstermeyen Süleyman, sonrasında kameranın karşısına çıktı. Programın ilerleyen dakikalarında stüdyoyu karıştıran olaylar yaşandı.

Dün Manevi Babasıydınız, Ne Oldu Birden?

Müge Anlı Süleyman’a, “Beyefendi dün aradığınızda manevi babasıydınız, bugün noldu birden” diye sordu. Süleyman “Benim ona karşı bir sevgim var, siz her sevgiyi başka bir şeyle yorumluyorsunuz”

Anlı “Dudak dudağa öpüşürken bir çocukla fotoğraf çektirip paylaşıyorsunuz internette. Bu sevgiyi ben nasıl anlayayım ben, anlatın bana” diyerek çıkıştı.

Süleyman “Onu kendisi izah etti. Dedi ki ‘Benim birilerine gönderi yapmam lazım, müsaade et’ Kızdım. Yapma kızım, hayır dedim.” şeklinde konuşunca Müge Anlı “Ne yaptı beyefendi, gazozunuza ilaç koyup dudağınıza mı yapıştı?”

Bu Çocukla Niye Öpüşüyorsun Kardeşim?

Süleyman “Yapma dedim. O bu zamana kadar ne istediyse yaptım. Ben yolda giderken su istedi…” derken Anlı araya girdi ve “Yolda giderken bir tane kadın, bir dakika Süleyman seninle dudak dudağa öpüşüp fotoğraf çektirmek istiyorum dediğinde öpüşüyor musunuz bütün kadınlarla? Niye o zaman bu kızla öpüşüyorsunuz, bu çocukla niye öpüşüyorsun kardeşim çocuk 17 yaşında?”

Canlı Yayında Evlenme Teklifi

Müge Anlı “Siz bu çocukla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusunu sorunca Süleyman “Benim her türlü sevgim var. Benim yanımda hangi sıfatla kalmak istiyorsa kalsın.”

Anlı “Beyefendi siz çocuğun sözüne göre mi hareket ediyorsunuz? Sizin niyetiniz ne? Siz ne istiyorsunuz?” diye sordu. O anda olanlar oldu. 51 yaşındaki Süleyman, bir anda 17 yaşındaki Hilal’e dönüp “Benimle evlenir misin?” dedi. Stüdyoda sesler yükselirken Hilal’in annesi ayağa kalkıp ‘O çocuk’ diye bağırmaya başladı.

Anlı “Yanlış mı anlıyormuşum sevginizi?” Süleyman da “Ben nikahıma alırım. İster benim yanımda kalır, ister odasında kalır.”

Hilal “Ben bekarım o da bekar. Olabilir.” ifadelerini kullandı. Süleyman teklifini yineledi ve “Halkın huzurunda evlenme teklif ediyorum. Hiçbir baskı altında kalmadan evlenir misin?” diye sordu. O esnada duydukları karşısında çılgına dönen Hilal’in annesi “Bu adamdan şikayetçiyim” diyerek bağırmaya ve çığlık atmaya başladı.

Rabbimin Huzurunda Olacak Bebeğim Mesajları

Telefondaki şahıs, “Bize geldi, tanıştı. Biz ilk başta olmaz dedik ama burnunun dikine giden bir kız Hilal.” Müge Anlı Hilal’e “17 yaşındayken yanındaki adamın seninle evlenmek istediğini anlatıyor.” Sonrasında Müge Anlı mesajları okudu. Süleyman’la Hilal’in arasındaki konuşmanın mesajlarında geçen ifadelerin “Rabbimin huzurunda olacak bebeğim, Allah için abdestli olmak lazım tabii, düzgün bir şeyler giyin aşkım, dua edeceğiz ebedi mutluluk için, melekler yanımızda olacak inşallah.” Hilal de dini nikah kıymadıklarını söyledi.

Anlı son olarak Süleyman’a “Beyefendi sizin 17 yaşında çocuk ne işiniz var? Kazık kadar adam…” diye sorunca Süleyman “Ölmesin diye elinden tuttuğum bir kız çocuğu. Ben nikahıma almak için yapmadım bunu.” Şevki Sözen “Siz ölmesin diye her yanınıza gelen çocuğu nikahınıza mı alıyorsunuz ya?” diye seslenince Müge Anlı “Nikahına da değil, yatağına alıyor” Süleyman buna “Asla. Daha eli elime değmemiştir.”

Aynı Gömleği Giydiler

Müge Anlı, Süleyman'ın üzerindeki gömleğe dikkat çekti. O gömleğin bir gün önce Hilal'in üzerinde olan gömlek olduğu ortaya çıktı. Hilal başka kıyafeti olmadığını söyleyince Anlı "Alsaydı o zaman sana sokağa çıkartıp."

Programa dini nikah yapmak için kendilerinden şahitlik istedikleri iddia edilen bir kişi bağlandı. Anlı “Mesajlarınız da varmış, gösterebiliriz, ne zaman bunu sizden istediler” diye sorunca şahıs, mesajların 9 Temmuz, 10 Temmuz gibi olduğunu söyledi. Anlı çocuğun o esnada 17 yaşında olduğunu belirtti.

Kaynak: medyafaresi.com