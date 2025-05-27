Muğla Kille Koyu'na, Ak Parti'li Eski Belediye Başkanı Döneminde Yapılan Kaçak Bina Yıkıldı

Muğla’nın Dalaman ilçesi Kille Koyu’nda önceki dönem AK Parti'li Belediye Başkanı Muhammet Karakuş döneminde 10 milyon TL harcanarak inşa edilen kaçak taş bina, Orman İşletme Şefliği tarafından yıkıldı. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, "Burada tüyü bitmemiş yetimin, tüm Dalamanlıların hakkı var. Halkımız endişe etmesin, yetimin hakkı sorulacak. Bunu yapan kim varsa, Muhammet Karakuş'un da o günkü memuru, şefi kimse, hepsi hakkında yasal işlem bugün başlayacak" dedi.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla’nın Dalaman ilçesi Kille Koyu’nda önceki dönem AK Parti'li Belediye Başkanı Muhammet Karakuş döneminde 10 milyon TL harcanarak inşa edilen kaçak taş bina, Orman İşletme Şefliği tarafından yıkıldı. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, "Burada tüyü bitmemiş yetimin, tüm Dalamanlıların hakkı var. Halkımız endişe etmesin, yetimin hakkı sorulacak. Bunu yapan kim varsa, Muhammet Karakuş'un da o günkü memuru, şefi kimse, hepsi hakkında yasal işlem bugün başlayacak" dedi.

Dalaman’ın CHP’li Belediye Başkanı Sezer Durmuş, önceki dönem belediye tarafından Kille Koyu'na kaçak yaptırılan taş binanın sabah erken saatlerde Orman İşletme Şefliği tarafından yıkıldığını belirterek, yıkımın ardından alanda sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Durmuş, önceki belediye yönetimi tarafından kaçak yapılan binayla ilgili bugüne kadar hiçbir işlem uygulanmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Burası 2020-2021 yıllarında başlayan Dalaman Belediyesi tarafından, dönemin AKP belediye başkanı tarafından yaptırılan Kille Koyu'ndaki taş bina. Burayı dönemin AKP belediye başkanı kaçak yaptığı için bugün Orman İşletme Şefliği geldi, binayı yıktı. Sabah 05.30'da başladı. Bir şafak operasyonuyla. Türkiye zaten şafak operasyonlarına alışkın. Özellikle CHP'li belediyeysen zaten şafak operasyonlarına alışkın olman lazım. Çünkü ne kadar hukuksuz, kanunsuz işlem varsa bizler üzerinde deneme yanılma yöntemiyle yapıyorlar. Bu bina 3-4 yıl önce yapılıyor. Yapılırken hiçbir teşkilat bu konuda kaçak yapıyla ilgili işlem yapmıyor. Neden yapmıyor? AKP'den korktuğu için yapmıyor. Bugün bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı seçildi diye hazmedemiyorlar. Hazmedemedikleri için de bugün burayı gördüğünüz gibi yıkıyorlar.

"Bu paralarda yetim hakkı var, yıkılırken gözyaşı döktüm"

Burada tüyü bitmemiş yetimin, tüm Dalamanlıların hakkı var. Döneminde 10 milyona yakın para harcanarak yapılan, bugün değeri belki 10 milyonu da geçen yapının yıkımının yapılması ile karşı karşıyayız. Ben gerçekten çok üzgünüm. AKP döneminde vatandaşlarımızın paralarıyla yapılan binanın benim dönemimde yapılmamasına rağmen yıkılırken gözyaşı döktüm.

Yapacak bir şey yok. Zamanında kaçak yapılmış, kimse korkudan bir şey diyememiş. Bugün geldiler, nasılsa bu CHP'lilerin sesi çıkmaz, Türkiye'de zaten Atatürkçüysen, milliyetçiysen, devletçiysen, başına her gün bir şey gelebilir. Bundan sonra zaten "hodri meydan" dedik. Bundan sonra kimse elinden geleni ardına koymasın. Biz bunun karşısında dimdik ayaktayız. Dalaman halkımız endişe etmesin, yetimin hakkı sorulacak. Bunu yapan kim varsa, Muhammet Karakuş'un da o günkü memuru, şefi kimse, hepsi hakkında yasal işlem bugün başlayacak."

"Halkın hakkı teslim edilmeden geri adım atmayacağım"

Başkan Sezer, Türkiye’nin en güzel koylarından biri Kille’ye göz göre göre kaçak bina yapıldığını ifade ederek, bu işin peşini bırakmayacağını vurguladı. Sezer, "Hesap sorulmadan, halkın hakkı teslim edilmeden geri adım atmayacağım. Herkes şunu bilsin: Dalaman’da artık halkın hakkını yiyen değil, halkın hakkını savunan bir belediye var" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı