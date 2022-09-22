Muğla'da Çıkan Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Muğla'da Çıkan Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

MUĞLA'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 19.05 sıralarında Ula'nın Kızılyaka Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yerleşim bölgesine yakın bir noktada çıkan orman yangınını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerce yapılan müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Muğla'da Çıkan Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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