Muğla'da Ekrem İmamoğlu'na Destek Eylemleri... 5 Öğrenci Gözaltına Alındı

Muğla’da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin yapılan protestolarda polis üniversite öğrencilerine müdahale etti, 5 öğrenci gözaltına alındı.

(MUĞLA) - Muğla’da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin yapılan protestolarda polis üniversite öğrencilerine müdahale etti, 5 öğrenci gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt çapında düzenlenen protestolar Muğla'da da sürüyor. Saat 20.30'da Sınırsızlık Meydanı'da toplanan bir grup üniversite öğrencisi adliyeye yürümek istedi polis uyarısı ile karşılaşan öğrenciler, polis engelini aşarak yürüyüşlerine devam etmek istedi. Ancak, polis ekipleri öğrencilere müdahalede bulundu.

Yaşanan gerginlik sırasında, polis, öğrencileri dağılmaları yönünde uyarırken, 3 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından polis araçlarına bindirilerek, karakola götürüldü. Daha sonra yürütmekte ısrar eden öğrenciler ile polis arasında yaşanan arbede sonrası 2 öğrenci daha gözaltına alındı.

Anka Haber Ajansı