Muğla'da Orman Yangını Riskine Karşı Teyakkuz

Muğla'da Orman Yangını Riskine Karşı Teyakkuz

MUĞLA'da hava sıcaklığına bağlı olarak orman yangını riski uyarısı yapıldı.

Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da hava sıcaklığına bağlı olarak orman yangını riski uyarısı yapıldı. Tedbirlerini artıran ekipler, ormanda devriyelerini sıklaştırdı.

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü'nce 04- 07 Eylül tarihleri arasında Muğla genelinde hava sıcaklığının 35 ile 39 derece artacağı ve nem oranının düşük olacağı belirtildi. Bu kapsamda hava sıcaklığına bağlı olarak orman yangını riski uyarısı yapıldı. Oluşabilecek yangınlara karşı jandarma tedbirlerini arttırdı. Ekipler, ormanlarda temizlik ateşi yakılmaması hususunda muhtarları ve vatandaşları bilgilendirerek anons yaptı. Ekipler, orman içerisindeki devriyelerini de sıklaştırdı. İl genelinde 4-7 Eylül tarihleri arasında 392 devriyede, 882 jandarmanın 755 bölgenin kontrolü için görev yapacağı bildirildi. (DHA)

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Muğla'da Orman Yangını Riskine Karşı Teyakkuz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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