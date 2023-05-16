Muharrem Erkek: “Ysk Verisiyle Uyuşmayan Sandıklara İlişkin İtirazlar İlçe Seçim Kurullarına Yapıldı”

Muharrem Erkek: “Ysk Verisiyle Uyuşmayan Sandıklara İlişkin İtirazlar İlçe Seçim Kurullarına Yapıldı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erkek’in açıklaması şöyle:

“Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı

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