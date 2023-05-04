Muharrem Erkek’ten Erdoğan’a: “Muhalefet Antrenmanları Yapıyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Giresun mitinginde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Giresun'a gelmiş fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Ula bu kadar zaman neredeydiniz? Niye bugüne kadar vermediniz?" şeklindeki sözlerine “Muhalefet antrenmanları yapıyor” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Giresun mitinginde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Giresun'a gelmiş fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Ula bu kadar zaman neredeydiniz? Niye bugüne kadar vermediniz?" şeklindeki sözlerine “Muhalefet antrenmanları yapıyor” yanıtını verdi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun mitinginde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Giresun'a gelmiş fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Ula bu kadar zaman neredeydiniz?” şeklindeki sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

Erkek, Erdoğan’ın sözlerinin yer aldığı bir sosyal medya hesabının paylaşımını alıntılayarak, “Muhalefet antrenmanları yapıyor” dedi.

Anka Haber Ajansı