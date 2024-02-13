Muharrem İnce: Hani Sisi Darbeciydi, Darbecinin Ayağına Gidiyorsun. Rabia Mabia Bitti.

Muharrem İnce: Hani Sisi Darbeciydi, Darbecinin Ayağına Gidiyorsun. Rabia Mabia Bitti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'a yapacağı ziyareti eleştirdi ve "Hani Sisi darbeciydi, darbecinin ayağına gidiyorsun"dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'a yapacağı ziyareti eleştirdi ve "Hani Sisi darbeciydi, darbecinin ayağına gidiyorsun"dedi.

Ankara düzenlediği bir toplantıyla 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin adaylarını tanıtan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat gerçekleştireceği Mısır ziyaretini eleştiren İnce şöyle konuştu:

"Türkiye'nin çıkarları değil Erdoğan'ın kişisel kaprislerine göre kişisel duygu durumuna göre dış politika belirliyoruz. Sisi darbeciydi. Öyle değil mi? Böyle yapıyordu "rabia" diyordu. Hala daha yapıyor. Ya Erdoğan şu başparmağı kaldır artık. Kaldır bak Mısır'a gidiyorsun. Hani darbeciydi? Darbecinin ayağına gidiyorsun. Rabia-mabia bitti. Rabia Sisi'ye karşı yapılmamış mıydı? Şimdi ayağına gidiyor. Ne rabiası artık. Selamı bir gözden geçirin. 2019 seçimlerinde Erdoğan'ın ne dediğini bir hatırlayalım. Bakın internette var. Binali Yıldırım mı kazanacak? Sisi mi kazanacak dedi. Binali Yıldırım'ın karşısında Sisi varmış gibi konuştu. 2019'da Binali Yıldırım mı kazanacak, Sisi mi kazanacak, 2024'te Sisi'nin ayağına gidiyorsun. "

Anka Haber Ajansı

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