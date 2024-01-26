Mühip Kanko: “Özel Üniversite Ve Kolej Ücretlerinin Yüksekliği Velilerin Ruh Sağlığını Bozuyor”

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, özel okullardaki fahiş fiyat artışlarının hem öğrencileri hem de velileri maddi ve psikolojik açıdan zor duruma soktuğuna dikkat çekerek “Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda piyasa koşulları ile ekonomik verileri baz alarak daha aktif bir denetleme mekanizması oluşturması, velilerin hem ekonomik hem de ruh sağlığı açısından önem arz etmektedir” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, özel okullardaki fahiş fiyat artışlarının hem öğrencileri hem de velileri maddi ve psikolojik açıdan zor duruma soktuğuna dikkat çekerek “Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda piyasa koşulları ile ekonomik verileri baz alarak daha aktif bir denetleme mekanizması oluşturması, velilerin hem ekonomik hem de ruh sağlığı açısından önem arz etmektedir” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, özel üniversite ve özel kolejlerin fahiş fiyat artışlarının öğrencileri ve velilerini maddi açıdan oldukça zor duruma soktuğunu ifade etti. Kanko, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada fahiş fiyat politikalarının ülke gerçekliğinden çok uzak olduğunu belirtti.

“ÖZEL ÜNİVERSİTELERİN ÜCRETLERİ, ORTALAMA 200 BİN LİRALARDAN, 600 BİN LİRAYA FIRLADI”

Özel üniversitelerin öğrenim ücretlerinin önceki döneme göre iki-üç katına çıktığını, fiyatların ortalama 200 bin liralardan, 600 bin liraya fırladığının altını çizen Kanko, “Özel eğitim kurumlarında ise okul ve yemek ücretlerine yüzde 200'e varan zamlar uygulandığı ve bu fahiş fiyatlar yüzünden ailelerin çocuklarını bu okullara gönderememesine ve sonuç olarak özel okulların ekonomik darboğaza girerek kapanmasına yol açabilir" diye konuştu. Özel üniversitelerdeki yüksek eğitim ücretlerinin öğrencilerin kaliteli eğitim alma şansını sınırladığına, eğitimde gelir eşitsizliğini derinleştirdiğine ve aileler üzerindeki maddi yükü artırdığına değinen Kanko, "Özellikle yüksek lisans ve doktora programlarındaki astronomik ücretler, birçok yetenekli öğrencinin bu imkanlardan mahrum kalmasına sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

Kanko, şöyle devam etti:

“EĞİTİM POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ, VELİLERİN EKONOMİK DURUMLARINA UYGUN FİYATLANDIRMA POLİTİKALARI BENİMSENMELİ”

“Özel okullardaki yüksek zamların nedenleri arasında, okul işletme maliyetlerinin artması, öğretmen maaşlarının yükselmesi, kira ve enerji gibi giderlerdeki artışlar, teknolojik altyapı yatırımları gibi faktörler yer alabilir. Ancak, bu zamların hızlı ve dengesiz bir şekilde gerçekleşmesi, veli memnuniyetsizliğine ve eğitim hizmetlerine erişimde zorluklara yol açmaktadır. Geçen sene birinci sınıf öğrencileri için yemek dahil 231 bin lira talep edilen bir özel okulda bu yıl 640 bin lira talep edilmesi, özel üniversitelerin öğrenim ücretlerinin önceki döneme göre iki-üç katına, 600 binlere kadar çıkması ne akla, ne mantığa, ne de vicdana sığar. Bu konuda çözüm arayışları, eğitim politikalarının gözden geçirilmesi, velilerin ekonomik durumlarına uygun fiyatlandırma politikalarının benimsenmesi, eğitimde şeffaflığın artırılması gibi adımları atılmalıdır. Ayrıca, devletin özel okullarla ilgili düzenlemeleri güncellemesi ve denetim mekanizmalarını güçlendirmesi de önemli olabilir. Bu şekilde, özel okullardaki fiyat artışları daha dengeli ve adil bir şekilde gerçekleşebilir, eğitim hizmetlerine ulaşımı sağlamak adına daha sürdürülebilir bir çerçeve oluşturulabilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda piyasa koşulları ile ekonomik verileri baz alarak daha aktif bir denetleme mekanizması oluşturması, velilerin hem ekonomik hem de ruh sağlığı açısından önem arz etmektedir.”

Anka Haber Ajansı