Muhittin Böcek: “Antalya’yı Sanatın Merkezi Yapacağız”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Muhittin Böcek, Antalya’yı kültür sanatın da merkezi yapacaklarını belirterek, “İnşa edeceğimiz Performans Sanatları Merkezimizle Antalya’yı ilk büyük opera binasına kavuşturacağız. 100. Yıl Yaşam Alanı Projemizle de kültür, sanat ve sporla bütünleşen yeni bir yaşam alanı inşa edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Muhittin Böcek, Antalya’yı kültür sanatın da merkezi yapacaklarını belirterek, “İnşa edeceğimiz Performans Sanatları Merkezimizle Antalya’yı ilk büyük opera binasına kavuşturacağız. 100. Yıl Yaşam Alanı Projemizle de kültür, sanat ve sporla bütünleşen yeni bir yaşam alanı inşa edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Muhittin Böcek, Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı. Sanatın özgürlük olduğunu, birleştirici ve iyileştirici gücü bulunduğunu dile getiren Başkan Böcek, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bu bilinçle kentimize Yıldız Kenter Sahnesi, Doğu Garajı Kültür Merkezi, Gazipaşa Kültür Merkezi’ni kazandırdık. Öğrencilerimiz için tiyatro festivali düzenledik. Türkiye’de konserler yasaklanırken, kentimizde özgürce konserler, festivaller düzenledik. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarımızı modern binasına taşıdık. Şehir Tiyatrolarımızı imkan ve olanaklarını geliştirdik. Teknolojik alt yapısı ile Türkiye’nin en modern tiyatro sahnesine kavuşturduk. Yeni dönemimizde kültür ve sanatta ilgili ilk sırada olmak istiyoruz” diye konuştu.

PERFORMANS SANATLARI MERKEZİ

Antalya’yı Kültür Sanat etkinliklerinin merkezi yapmak konusunda da kararlı olduklarını belirten Başkan Böcek, “Gelecek dönem projelerimiz içinde yer alan Performans Sanatları Merkezimiz ile Antalya’yı ilk büyük opera binasına kavuşturacağız. Dünya standartlarında gösterilere ev sahipliği yapabilecek bir sanat merkezi inşa edeceğiz. Antalya’mızı ihtiyaç duyduğu modern bir simge ile buluşturacağız” diye konuştu.

ÇOK AMAÇLI MÜZELER KOMPLEKSİ

Müze Kenti Antalya sloganıyla Antalya’ya çok amaçlı müzeler kompleksi kazandıracaklarını belirten Başkan Böcek, “Halkın, yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerin hizmetine açılacak olan bu binamızda Antalyalı sanatçılar için geçici ve kalıcı sergi alanları, ayrıca kültür sanat derneklerine çalışma alanları, müzeler, konferans salonları ve kütüphaneler oluşturacağız. Zanaatkarlar ve sanatçılar ürünlerini ziyaretçilere sunarken, sanatseverlerin de değerli eserlerle buluşmasına imkan sağlayacağız” dedi.

100'ÜNCÜ YIL YAŞAM ALANI PROJESİ

100'üncü Yıl Yaşam Alanı Projesi hakkında bilgi veren Başkan Böcek, “Antalyaspor ile Falez Kavşağı arasındaki taşıt yolunu yerin altına alarak kültür, sanat ve sporla bütünleşen yeni bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Şehir merkezi ile kıyı şeridini birleştiren yol aksı projemizin kültür sanat etkinliklerinin merkezi olacağına inanıyoruz. Antalya halkına trafikten arınmış bir yaşam alanı kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

KEMER KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

Kemer’de Bölge halkının sosyal ihtiyaçlarını giderecek Kültür ve Sanat Merkezi açacaklarını anlatan Başkan Muhittin Böcek, şunları aktardı:

“28 bin 998 m2’lik alanda planlanan proje içerisinde çok amaçlı salonlar, sergi alanları, kütüphaneler, kurs merkezleri, kreşler, alışveriş alanları, restoranlar, sinema ve açık sosyal donatılar gibi birimler yer alacak. Bölge halkına ve turistlere sunacağımız donatı alanları ile herkesin sosyal, kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılayacağız.”

Anka Haber Ajansı