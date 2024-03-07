Muhittin Böcek, Atatürk Ve Işıklar Caddesi Esnafını Ziyaret Etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nu vatandaşların talebiyle tekrar halka kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Böcek, “Bu atıl alanı mezbelelikten kurtardık. Halkın isteğini yerine getirdik” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nu vatandaşların talebiyle tekrar halka kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Böcek, “Bu atıl alanı mezbelelikten kurtardık. Halkın isteğini yerine getirdik” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Böcek, Işıklar ve Atatürk Caddeleri üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Yol üzerinde karşılaştığı her vatandaşla tokalaşıp, büyüklerin elini öpen Başkan Böcek, çocuk ve gençlerle de öz çekim yaptı. Esnaf ve halkın yakın ilgi ve sevgi gösterdiği Başkan Böcek, dönemi içerisinde halka kazandırdığı Atatürk Kapalı Spor Salonu’nu da gezdi.

BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, Başkan Böcek’e Atatürk Kapalı Spor Salonu’nu mahallesine ve halka yeniden kazandırdığı için teşekkür etti. Muhtar Ay, “Spor salonu daha önceki dönem müze olarak planlanmıştı. Burada herkesin anıları var. Muhittin Başkan göreve gelince bizi çağırıp halkın isteğinin ne olduğunu sordu. Başkanım halk kapalı spor salonu olarak burayı istiyor dedik. Başkanımız bizi kırmadı. Halk da bunun hakkında imza verdi. Tabanları ve tavanları atıl vaziyetteydi. Çevresi de çok kötüydü. Sağ olsun Muhittin Başkanımız burayı bize kazandırdı mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

"HALKIN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİK"

Başkan Böcek de göreve geldiğinde kamu yararı olan bütün projelere devam ettiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın talebi burasının Atatürk Kapalı Spor Salonu olması şeklindeydi. Burası mezbelelik, atıl bir yerdi. Yaklaşık 40 milyon TL yatırdık. Seçimi kazanırsak buralara şunu yapacağız diyen arkadaşlar yanılıyorlar. Burada oturan vatandaşlarımıza, muhtarımıza sorsalar daha iyi olurdu. Oy devşireceğim diye yanlış kelimeler etmek son derece yakışıksız olur. O anlamda biz burada doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın talebini, imzasını görmemezlikten gelemezdik. Bu anlamda burayı eski misyonuna uygun hale getiren biziz. Bundan sonra da halkımızın talebi doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı