Muhittin Böcek, Chp Genel Başkanı Özgür Özel’i Ziyaret Etti

Muhittin Böcek, Chp Genel Başkanı Özgür Özel’i Ziyaret Etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i, CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Başkan Böcek, Genel Başkan Özel’e "hayırlı olsun" dileklerini ileterek, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Antalya’ya verdiğimiz ve bugüne kadar yerine getirdiğimiz sözlerimizi, bundan sonra yapacaklarımızı konuştuk. Sayın Genel Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyor, partimiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Antalya'mızı ve ülkemizi birlikte güzel yarınlara taşıyacağız” dedi.

Başkan Muhittin Böcek, kimseyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içinde Antalya için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini belirterek, CHP Genel Başkanı Özel’in misafirperverliği için teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı

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