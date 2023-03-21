Muhittin Böcek, Genel Başkan Kılıçdaroğlu İle 4. Kez Deprem Bölgesinde

Muhittin Böcek, Genel Başkan Kılıçdaroğlu İle 4. Kez Deprem Bölgesinde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte dördüncü kez deprem bölgesine giderek, Gaziantep’te incelemelerle bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte dördüncü kez deprem bölgesine giderek, Gaziantep’te incelemelerle bulundu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte deprem bölgesi Gaziantep’e gitti. Kılıçdaroğlu’na, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP milletvekilleri eşlik etti.

Heyet, Gaziantep’te Yeşilkent Mezarlığı’nı ziyaret ederek, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar ve şehitler için dua okudu, kabirlerine karanfil bıraktı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Başkan Muhittin Böcek’ten Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin koordinesinde Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Muhittin Böcek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Nurdağı’nda gerçekleştirdiği Millet Buluşması’na da katıldı.

Anka Haber Ajansı

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