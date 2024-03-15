Muhittin Böcek, Pazarcı Esnafıyla İftar Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, iftarını pazarcı esnafı ile yaptı. Halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak gördüklerini belirten Başkan Böcek, “Doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan, hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, iftarını pazarcı esnafı ile yaptı. Halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak gördüklerini belirten Başkan Böcek, “Doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan, hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Parti Meclisi Üyeleri Ali Abbas Ertürk, Şengül Yeşildal, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Bahar Önal, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan, Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, oda ve STK temsilcileri ve pazarcı esnafı ile orucunu açtı.

"BİLDİĞİMİZ YOLDAN ŞAŞMADIK"

Pazarcılar Odası yönetimine iftar için teşekkür eden Başkan Böcek, “Biz halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak bildik ve o anlayış içerisinde çalışmalarımız gerçekleştirdik. 5 yıl içerisinde Antalya’mızda öncelikli hedeflerimizi belirledik ve sırasıyla yarım kalan kamu yararı projelere devam ettik. Sizleri seçim sürecinde hatırlayanlar var. Bu güne kadar projelerin yapılmasına engel olmuş kişiler şimdi son 1 aydır şunu yapacağız bunu yapacağız diyor. Ancak hiç merak etmeyin biz yine doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 19 ilçemizde belediye başkanı adayı arkadaşlarımızla ve sizlerle beraber gece gündüz çalışacağız” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı