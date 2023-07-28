Muhittin Böcek Ve Başpehlivan Yusuf Can Zeybek’ten Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Ziyaret

Muhittin Böcek Ve Başpehlivan Yusuf Can Zeybek’ten Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 662. Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 662. Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kazanan Büyükşehir Belediyespor Güreşçisi Yusuf Can Zeybek ve antrenörü Hasan Aydın ile birlikte Ankara’da ziyaretlerde bulundu. Başkan Böcek ve Yusuf Can Zeybek, Ankara’da ilk olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Meclis İdare Amiri Ensar Aytekin ve Parti Meclis Üyesi Veli Ağbaba ile bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KUTLAMA

Başkan Muhittin Böcek ve Başpehlivan Yusuf Can Zeybek ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek’in ata sporu güreşe verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yusuf Can Zeybek’i kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Başkan Böcek, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile baş başa bir görüşme de gerçekleştirerek, Antalya ve Türkiye gündemi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Projelerini anlatan Başkan Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 4 yıllık hizmetlerini içeren kitapçığını hediye etti.

Anka Haber Ajansı

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