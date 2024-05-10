Murat Bakan: "Aziz Nesin Hikayelerine Konu Olacak Bir Dava"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve Amasra Belediyesi’nin avukatı Berkay Dal’ın ''zimmet'' iddiasıyla Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davanın duruşmasına katıldı. Bakan, “Hakikaten Aziz Nesin’in hikayelerine konu olacak bir duruşmadan, davadan bahsediyoruz. Dava konusu olay belediyenin duruşması için, belediyenin avukatı belediyenin mazotuyla duruşmaya gitti diye yargılanmasıdır. Bir hukukçu olarak, aynı zamanda milletvekili olarak böyle bir iddiana

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve Amasra Belediyesi’nin avukatı Berkay Dal’ın "'zimmet'" iddiasıyla Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davanın duruşmasına katıldı. Bakan, "'Hakikaten Aziz Nesin’in hikayelerine konu olacak bir duruşmadan, davadan bahsediyoruz. Dava konusu olay belediyenin duruşması için, belediyenin avukatı belediyenin mazotuyla duruşmaya gitti diye yargılanmasıdır. Bir hukukçu olarak, aynı zamanda milletvekili olarak böyle bir iddianameye imza atan savcının yerinde olmak istemezdim” dedi.

Murat Bakan ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve Amasra Belediyesi’nin avukatı Berkay Dal’ın "'zimmet'" iddiasıyla Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davanın duruşması katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bakan, Duruşma öncesi Bartın Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Bakan, şöyle konuştu:

“Yargılama itibariyle komik bir davadan bahsediyoruz. Bir avukatın, bir hukukçunun yargılama giderini alması kadar ve masraflarını alması kadar doğal bir şey yok. Zaten bu Avukatlık Kanunu'nda bizim yönetmeliklerimizde usullerimizde, kaidelerimizde olan bir şeydir. Bir zimmet suçu çıkma ihtimali olmayan bir davadan zimmet çıkartan ve bu yargılamayı olağanüstü bir hızla dava açacak noktaya gelen bir yargılama sürecinden bahsediyoruz.

Amasra Belediye Başkanımız, belediye bütçesinin üç katı kadar borçla devraldığı belediyeyi, belediye bütçesi seviyesine getiren; belediye işçilerinin maaşlarını ödeyebilmek için belediyenin misafirlerine çay dışında bir şey ikram etmeyen, 17 ay maaş ödeyememiş bir belediyede belediye işçilerinin maaşını ödeyen ve gerçekten Türkiye’ye namusluluğuyla, dürüstlüğüyle ve başarısıyla rol model olmuş bir belediye başkanıdır. 6 bin nüfuslu bir yerde bir başarı hikayesi yazmış belediye başkanını belediyenin duruşmasına giden belediyenin avukatına mazot verdiği iddiasıyla burada mahkeme karşısına çıkartıyorlar.

"YILMAZ TUNÇ'A SESLENİYORUM: ADALET BAKANI OLARAK O KOLTUKTA NİYE OTURUYORSUN?"

Şimdi ben buradan sesleniyorum: Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, burası senin ilin ve sen bir hukukçusun, sen bu şehrin milletvekilliğini yaptın. Senin kentinde böyle bir siyasallaşmış yargı, yozlaşmış bir hukuk. Sen Adalet Bakanı olarak o koltukta niye oturuyorsun! Bu iddianameyi okuyup da bu yargılamayı takip etmesi gereken önce Adalet Bakan'dır. O’na bir zuldür bu. Türkiye’de adalet sisteminin geldiği yeri göstermektedir. Dönsünler, baksınlar; Türkiye’de neler oluyor, beşli çete neler yapıyor, ihaleler kimlere aktarılıyor, nasıl ihale veriliyor yandaşlara? Onlara baksınlar. Bin liralık mazot için ve devletin, kamunun davası için kullanılan mazot için böyle bir yargılama olmaz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Biz, belediye başkanımızın da belediyenin avukatı meslektaşımızın da yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu duruşmadan beraat bekliyoruz. Olması gereken budur. Bu ülkede hala dürüst, namuslu yargıçlar var. Büyük baskı altındalar ama var olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla yargıdan umudumuzu kesmedik, duruşmayı takip etmeye geldik."

"İŞ ZİMMET VE YOLSUZLUK OLUNCA AKP ÇOK HASSASLAŞIYOR"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da "Bu başarı birilerini çok rahatsız etmiş olacak ki kirli yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla yerel seçimlerde halkın oylarıyla alamadıklarını masa başında, yargıda kumpasla almaya çalışıyorlar. Ve bu işin başında da ne yazık ki bu memlekette dört dönem milletvekilliği yapmış şimdide Adalet Bakanı olan kişi var. Türkiye'nin en hızlı açılan, en hızlı şekilde iddianamesi tamamlanan ve neredeyse en hızlı şekilde duruşması düzenlenen bu davayla ilgili şunu bir şere söylemem lazım; iş zimmet ve yolsuzluk olunca AKP tabii ki çok hassaslaşıyor" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı