Murat Bakan: “Jandarma Teşkilatına 'Seçim Sonuçlarını Bize Ulaştırın' Diyorlar”

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Emniyet teşkilatında GAMER üzerinden seçim kurulu bilgilerinin, sandık kurulu bilgilerinin toplanmasını istemişlerdi bir paralel YSK oluşturmuştu kanunsuz olarak. Şimdi benzer bir şeyi jandarmaya sözlü olarak veriyor. Jandarma teşkilatlarından böyle bir bilgi geldi. Herhangi bir yazılı emir elimize ulaşmadı ama sözlü olarak 'seçim sonuçlarını bize ulaştırın' diyor…Hem jandarma teşkilatımıza hem de emniyet teşkilatımıza sesleniyorum, asla veri göndermek zorunda değilsiniz

KERİM UĞUR

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Emniyet teşkilatında GAMER üzerinden seçim kurulu bilgilerinin, sandık kurulu bilgilerinin toplanmasını istemişlerdi bir paralel YSK oluşturmuştu kanunsuz olarak. Şimdi benzer bir şeyi jandarmaya sözlü olarak veriyor. Jandarma teşkilatlarından böyle bir bilgi geldi. Herhangi bir yazılı emir elimize ulaşmadı ama sözlü olarak seçim sonuçlarını bize ulaştırın diyor…Hem jandarma teşkilatımıza hem de emniyet teşkilatımıza sesleniyorum, asla veri göndermek zorunda değilsiniz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı’nda paralel seçim takip sistemi kurulduğunu açıklamıştı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da Jandarma teşkilatına sözlü olarak seçim sonuçlarının bildirilmesi talimatı verildiği yönünde kendilerine bilgi geldiğini açıkladı. Bakan, ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

“ASLA VERİ GÖNDERMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ SİZİN GÖREVİNİZ SANDIK BAŞINDA GÜVENLİĞİ VE ASAYİŞİ SAĞLAMAK”

“Emniyet teşkilatında GAMER üzerinden seçim kurulu bilgilerinin, sandık kurulu bilgilerinin toplanmasını istemişlerdi bir paralel YSK oluşturmuştu kanunsuz olarak. Şimdi benzer bir şeyi jandarmaya sözlü olarak veriyor. Jandarma teşkilatlarından böyle bir bilgi geldi. Herhangi bir yazılı emir elimize ulaşmadı ama sözlü olarak seçim sonuçlarını bize ulaştırın diyor. Jandarma kırsal alanda görevli biliyorsunuz. Jandarma’nın da emniyetinde böyle bir görevi yok buradan hem jandarma teşkilatımıza hem de emniyet teşkilatımıza sesleniyorum, asla veri göndermek zorunda değilsiniz. Sizin göreviniz sandık başında güvenliği ve asayişi sağlamak. Bu konu İçişleri Bakanlığı’nın yetkisinde değildir. İçişleri Bakanlığı, güvenlik ve asayişi sağlamak, nüfus ve vatandaşlık işleri ve mülki idare ile ilgili yetkileri vardır. Cumhurbaşkanının 1 nolu kararnamesine göre. Asla veri göndermeyin yarın sizde bundan dolayı kanunsuz emirden dolayı bir hukuki sorumluluk altına girme olasılığınız var. O yüzden uyarıyorum buraya veri göndermesinler YSK veriyi toplayıp açıklayacak”

Anka Haber Ajansı