Murat Bakan: “Süleyman Soylu, 15 Temmuz Kahramanlarının Koruma Kararlarını Kaldırttı”

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun döneminde 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin hedefi olan askerlerin koruma kararlarının kaldırıldığını belirterek; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya “Koruma kararının kaldırılması kararının altında imzası olan kişiler kimdir/kimlerdir? Bu kararlara neden olan kişilerle ilgili bir işlem yapacak mısınız? Konuyla ilgili bir soruşturma yürütecek misiniz” diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun döneminde 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin hedefi olan askerlerin koruma kararlarının kaldırıldığını belirterek; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya “Koruma kararının kaldırılması kararının altında imzası olan kişiler kimdir/kimlerdir? Bu kararlara neden olan kişilerle ilgili bir işlem yapacak mısınız? Konuyla ilgili bir soruşturma yürütecek misiniz” diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin hedefi olan askerlerin koruma kararlarının kaldırılması ve konuyla ilgili mahkeme süreçlerine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Bakan, önergesinde şunları kaydetti:

“15 Temmuz gecesi darbecilerle en yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden birisi de Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı olmuştur. Hiç kimseden emir, talimat beklemeden Karargâhı darbecilerden kurtarmaya çalışan her rütbeden vatansever kahramanların mücadelesi sonucu darbe girişimi akamete uğratılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı’nda direnen isimlerin başında gelen isimler ise Jandarma Genel Komutanlığı iddianamesine ‘Cari Hrk. Daire Başkanı J.Kur.Alb. Ali Demir, İsth. Daire Başkanı J.Kur.Alb. Nurettin Alkan, Pl. Güvenlik Daire Başkanı J.Kur.Alb. Güven Şağban ve Per. Pl. Ynt. Daire Başkanı J.Kur.Alb. Aziz Yılmaz’ın darbeci personele karşı müdahalede bulunmak amacıyla büyük bir kahramanlık örneği göstererek silahlı olan darbecilerle mücadele ettikleri anlaşılmıştır.’ olarak yansımıştır. 15 Temmuz gecesi Nurettin Alkan ve kafasına silah dayanan Aziz Yılmaz darbecilerle mücadele ederken yaralanırken, Güven Şağban ise darbecinin silahının tutukluluk yapması sayesinde ölümden kurtulmuştur.”

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YARGI KARARI UYGULANMADIĞI İÇİN TAZMİNAT ÖDEYECEK”

“Soylu, 15 Temmuz kahramanlarının koruma kararlarını kaldırttı” diyen Bakan, ‘özel koruma’ kapsamına alınan askerlerin Süleyman Soylu’nun bakanlığı döneminde hiçbir gerekçe gösterilmeden koruma kararının kaldırıldığını, karara itiraz davası açıp kazanan kişilerin mahkeme kararının uygulanmadığını, mahkeme kararının uygulanmamasından dolayı da sorumlu idare olan İçişleri Bakanlığı’nın hizmet kusuru nedeniyle tazminat cezası ödemesine hükmedildiğini belirtti. Murat Bakan, şunları kaydetti:

“15 Temmuz hain darbe girişimi neticesinde elde edilen bilgi ve belgeler ışığında FETÖ/PDY ile canları pahasına mücadele eden söz konusu önergede ismi açıkça geçen/geçmeyen kahramanlar resen ‘Özel Koruma’ kapsamına alınmış ancak çoğunun haklarındaki bu koruma kararı hiçbir gerekçe gösterilmeden ‘Koruma Komisyonu’nun’ aldığı kararla kaldırılmıştır. Söz konusu bu kararın ardından yeniden koruma taleplerine ret cevabı verilmiş ya da talep yazılarına cevap verilmemiştir. Bunun ötesinde, karara itiraz edip dava açıp kazanan kişilerin mahkeme kararı uygulanmamıştır veya uygulanmasına engel olunmuştur. Mahkeme kararı uygulanmamasından dolayı sorumlu idare olan İçişleri Bakanlığı’nın hizmet kusuru nedeniyle tazminat cezası ödemesi hükmedilmiştir. Çerçevenin diğer yüzünde ise; önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafı olan, yakın irtibatı olan, suç örgütleriyle iltisaklı olan, geçmişte sabıkası olan bazı kişilere ise koruma kararıyla dokunulmazlık sağlandığı iddiası ayyuka çıkmıştır.”

"EMEKLİ OLAN KAÇ KİŞİYE KORUMA KARARI VERİLDİ?"

CHP’li Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

“1- 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli olan ve/veya sonradan emekli olan kaç kişiye koruma kararı verilmiştir?

2- 15 Temmuz darbe girişimi sonrası koruma kararı verilen ve koruma kararı devam eden kaç kişi bulunmaktadır?

3- Koruma kararı verildikten sonra kaç kişinin koruma kararı kaldırılmıştır?

4- 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen (her rütbeden) kişinin koruma kararının kaldırılma sebebi nedir? Mevcut koruma statülerini değiştiren nedenler nelerdir?

5- Koruma kararı devam edenler (varsa) hangi kriterlere göre devam etmektedir?

6- Söz konusu soru önergesi kapsamında koruma kararı kaldırılarak kaç kişi mağdur edilmiştir?

"KİM SORUMLU OLACAK?"

7- 15 Temmuz ile ilgili bir kahramanlık hikayesi yaratılırken, hayatlarını riske atarak darbeye karşı direnen kişilerin koruma kararının kaldırılması ve hayati riskle karşı karşıya bırakılmaları nasıl açıklanmaktadır? Söz konusu kişilerin ve ailelerinin güvenlik açısından karşılaşacağı olası olumsuz bir durum ve sonuçlarından kim/kimler sorumlu olacaktır? Bu durum FETÖ’yle mücadele ile çelişmemekte midir?

8- Koruma kararının kaldırılması kararının altında imzası olan kişiler kimdir/kimlerdir? Bu kararlara neden olan kişilerle ilgili bir işlem yapacak mısınız? Konuyla ilgili bir soruşturma yürütecek misiniz?

9- FETÖ’ye karşı verdikleri mücadele nedeniyle hedefte olan 15 Temmuz kahramanlarının "yakın koruma kararının kaldırılması" kararının gözden geçirilmesi düşünülmekte midir? Koruma kararının kaldırılmasının beraberinde getireceği riskleri ve sorumluluğu Bakanlık olarak üstleniyor musunuz?

10- Halen darbecilerin hedefinde olan Pl. Güvenlik Daire Başkanı E.J.Kur.Alb. Güven Şağban’ın koruma kararının kaldırılması sonrası Şağban itiraz etmiş, dava açmış ve davayı kazanmış olmasına rağmen Mahkeme kararı uygulanmamıştır, bundan dolayı sorumlu idare olan İçişleri Bakanlığı’nın hizmet kusuru nedeniyle tazminat cezası ödemesine hükmedilmiştir. Söz konusu tazminat bedelleriyle ilgili devletin uğradığı kamu zararı dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya rücü ettirilecek midir? Bu konuda bir işlem yapılması planlanmakta mıdır?"

Anka Haber Ajansı