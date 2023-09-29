Murat Emir: “15 Temmuz Şehit Yakınları Ve Gazilerinin Paralarını Ödememek İçin Her Yolu Deniyorlar”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin paralarını ödememek için her yolu deniyorlar. Önce paraların üstüne yattılar. Sonra vakıf kuracağız dediler. Sonra vakıf kurmadıklarını ispatladık. Alelacele yanlış bir adreste vakıf kurdular, sonra mevcut paraları aldılar, Hazine’de kullanmaya başladılar. Biz bunların hepsini ortaya çıkarınca nihayet şehit yakınları ve gazilere aylık ödemeye başladılar. Ama ödedikleri para toplanan paraların faizinin faizi bile değil” açıklamasın

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin paralarını ödememek için her yolu deniyorlar. Önce paraların üstüne yattılar. Sonra vakıf kuracağız dediler. Sonra vakıf kurmadıklarını ispatladık. Alelacele yanlış bir adreste vakıf kurdular, sonra mevcut paraları aldılar, Hazine’de kullanmaya başladılar. Biz bunların hepsini ortaya çıkarınca nihayet şehit yakınları ve gazilere aylık ödemeye başladılar. Ama ödedikleri para toplanan paraların faizinin faizi bile değil” açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan yurttaşların yakınları ve gaziler için toplanan paralarla ilgili açıklama yaptı. Emir, şunları söyledi:

“ÖDEDİKLERİ PARA TOPLANAN PARALARIN FAİZİNİN FAİZİ BİLE DEĞİL”

“15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin paralarını ödememek için her yolu deniyorlar. Önce paraların üstüne yattılar. Sonra vakıf kuracağız dediler. Sonra vakıf kurmadıklarını ispatladık. Alelacele yanlış bir adreste vakıf kurdular, sonra mevcut paraları aldılar, Hazine’de kullanmaya başladılar. Biz bunların hepsini ortaya çıkarınca nihayet şehit yakınları ve gazilere aylık ödemeye başladılar. Ama ödedikleri para toplanan paraların faizinin faizi bile değil.

“VATANDAŞLARIMIZ, VAKIFLAR KURUN DA SALTANAT SÜRÜN DİYE BAĞIŞLAMADILAR”

En sonunda bir anket yaptılar. Anket sonucunda da şehit yakınları ve gazilerin çok büyük bir bölümünün ‘paramızı peşin verin, biz aylık istemiyoruz’ dediğini biliyoruz. Ama yine de bakan bunu biliyor olmasına rağmen yine aylık cüzi bir ücret yatıracaklar. Bu paralar şehit yakınları ve gaziler için toplandı. Onların hakkı. Vatandaşlarımız bu parayı şehit yakınlarına gitsin diye bağışladılar. Siz Hazine’de kullanın diye bağışlamadılar. Vakıflar kurun da saltanat sürün diye bağışlamadılar. Hak edene hakkını verin. İnsanların sesine kulak verin. Daha fazla bu paraları gasp etmeyin.”

Anka Haber Ajansı