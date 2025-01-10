Murat Emir: “Akp’li Vekilin Usulsüzlüğünü Dile Getiren Meclis Üyemiz İle Bir Gazeteci Gözaltında"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu devasa bir ormanlık araziyi kardeşinin adına satın almış. Burayı tarımsal alan gibi göstermeye çalışıyor. İzmit Orhaniye Köyü’nde bin 200 dönümlük devasa bir ormanlık araziyi alıyorlar, tarım arazisine çevirmeye çalışıyorlar. Araziye kameralar konulmuş, yere betonlar dökülmüş, tomruklar yerleştirilmiş. Sanki tarım yapılıyor görüntüsü verilmiş. İzmit Belediyesi Grup Başkanvekilimiz Nazım Gençtürk bu konuyu gündeme getirdiği

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu devasa bir ormanlık araziyi kardeşinin adına satın almış. Burayı tarımsal alan gibi göstermeye çalışıyor. İzmit Orhaniye Köyü’nde bin 200 dönümlük devasa bir ormanlık araziyi alıyorlar, tarım arazisine çevirmeye çalışıyorlar. Araziye kameralar konulmuş, yere betonlar dökülmüş, tomruklar yerleştirilmiş. Sanki tarım yapılıyor görüntüsü verilmiş. İzmit Belediyesi Grup Başkanvekilimiz Nazım Gençtürk bu konuyu gündeme getirdiği için gözaltına alınıyor. Haberi yapan gazeteci Cihat Polat da gözaltına alındı. Uyarıyoruz, bu konuyu kapatamayacaksınız. Takip edeceğiz. Bütün iddialara ve sorularımıza cevap vermek zorundasınız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, orman arazisini tarım arazisine dönüştürmeye çalışan ve araziye depremde Adıyaman’a gitmek üzere yola çıkan bir yaşam konteynerini yoldan çevirerek getirdiği iddia edilen AKP’li Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun ailesini gündeme taşıyan CHP’li meclis üyesi Nazım Gençtürk ve gazeteci Cihat Polat’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Emir şunları söyledi:

"AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu devasa bir ormanlık araziyi kardeşinin adına satın almış. Burayı tarımsal alan gibi göstermeye çalışıyor. İzmit Orhaniye Köyü’nde bin 200 dönümlük devasa bir ormanlık araziyi alıyorlar, tarım arazisine çevirmeye çalışıyorlar. Araziye kameralar konulmuş, yere betonlar dökülmüş, tomruklar yerleştirilmiş. Sanki tarım yapılıyor görüntüsü verilmiş. İzmit Belediyesi Grup Başkanvekilimiz Av. Nazım Gençtürk bu konuyu gündeme getirdiği için gözaltına alınıyor. Haberi yapan gazeteci Cihat Polat da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde evinden alınarak, gözaltına alındı.

"Bütün iddialara ve sorularımıza cevap vermek zorundasınız"

Hiç kimse görmesin, hiç kimse sesini çıkartmasın diye gazetecileri ve belediye meclis üyelerimizi gözaltına alıyorlar. Sanki orada bir konut varmış gibi, konut dokunulmazlığını ihlalden gözaltına alınıyorlar. Orası orman arazisi. Bu orman arazi milletvekilinin kız kardeşi adına alınmış. Kız kardeşinin kocası da şu anda milletvekilinin danışmanlığını yapıyor. Bu maaşla çalışan aile Kocaeli’den bin 200 dönümlük arazi alabiliyor. Üstelik orada bir konut varmış gibi konteyner koymuşlar. Bu konteynerin 6 Şubat Depremi’nde Adıyaman’a gönderilmek üzere olduğu ancak araziye getirildiği iddialar arasında. Uyarıyoruz, bu konuyu kapatamayacaksınız. Takip edeceğiz. Bütün iddialara ve sorularımıza cevap vermek zorundasınız."

Anka Haber Ajansı