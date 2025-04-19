Murat Emir: Ayşe Barım Ciddi Sağlık Sorunları Nedeniyle Hastaneye Kaldırılmış

Murat Emir: Ayşe Barım Ciddi Sağlık Sorunları Nedeniyle Hastaneye Kaldırılmış

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Asılsız iddialarla özgürlüğü elinden alınmış olan Ayşe Barım ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Tutuklu yargılamak cezayı peşinen uygulamak olduğu kadar, ciddi sağlık sorunları olan hastalar açısından ölüme davetiye çıkartmak anlamına da geliyor” dedi.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Asılsız iddialarla özgürlüğü elinden alınmış olan Ayşe Barım ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Tutuklu yargılamak cezayı peşinen uygulamak olduğu kadar, ciddi sağlık sorunları olan hastalar açısından ölüme davetiye çıkartmak anlamına da geliyor” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Emir, şunları kaydetti:

“Asılsız iddialarla özgürlüğü elinden alınmış olan Ayşe Barım ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Tutuklu yargılamak cezayı peşinen uygulamak olduğu kadar, ciddi sağlık sorunları olan hastalar açısından ölüme davetiye çıkartmak anlamına da geliyor. Tutuklu yargılayanlara sesleniyorum; bu suça ortak olmayın! Yasalar ve vicdanınızdan başka kimseden talimat almayın!”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp’li Bulut: Trt Halktan Kopalı, Vatandaşın Derdini Görmeyeli, Bilmeyeli 23 Yıl Oldu
Chp’li Bulut: Trt Halktan Kopalı, Vatandaşın Derdini Görmeyeli, Bilmeyeli 23 Yıl Oldu
Chp’nin İstanbul'daki Filistin Yürüyüşüne Polis Engeli
Chp’nin İstanbul'daki Filistin Yürüyüşüne Polis Engeli
Öğrencilerin Saraçhane Yürüyüşüne Polis Engeli
Öğrencilerin Saraçhane Yürüyüşüne Polis Engeli
Ekrem İmamoğlu: “Sen Bu Ülkenin Köylüsünü, Çiftçisini Ne Zannettin? Bak Da Biraz Feraset Ve Basiret Öğren”
Ekrem İmamoğlu: “Sen Bu Ülkenin Köylüsünü, Çiftçisini Ne Zannettin? Bak Da Biraz Feraset Ve Basiret Öğren”
Chp’nin Yozgat Mitingi İlklere Sahne Oldu, Binlerce Çiftçi Mitinge Damga Vurdu: "Yozgat Tarih Yazdı"
Chp’nin Yozgat Mitingi İlklere Sahne Oldu, Binlerce Çiftçi Mitinge Damga Vurdu: "Yozgat Tarih Yazdı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlığımızın Normal Doğumu Özendirmesi Sizi Niçin Bu Kadar Rahatsız Ediyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlığımızın Normal Doğumu Özendirmesi Sizi Niçin Bu Kadar Rahatsız Ediyor?
Alparslan Türkeş Anmasına Saldırı Davasında Karar: 12 Kişiye 1 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Verildi
Alparslan Türkeş Anmasına Saldırı Davasında Karar: 12 Kişiye 1 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Verildi