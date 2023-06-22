Murat Karayalçın, Chp Grup Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti

Murat Karayalçın, Chp Grup Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti

Eski Dışişleri Bakanı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Grup Başkanı seçilmesi dolayısıyla Özgür Özel'e ziyaret etti.

Eski Dışişleri Bakanı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Grup Başkanı seçilmesi dolayısıyla Özgür Özel'e ziyaret etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Twitter hesabından eski Dışişleri Bakanı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir fotoğrafını paylaştı. Özel'in bugün yaptığı paylaşım şöyle:

"Genel Başkanımız Sn. Murat Karayalçın, Grup Başkanı seçilmemden dolayı nezaket ziyaretinde bulundu. Yeni döneme ilişkin kendisinin değerlendirme ve önerilerini dinleme, tecrübelerinden bir kez daha yararlanma fırsatı buldum. Nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."

Anka Haber Ajansı

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