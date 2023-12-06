Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Antalya Büyükşehir İçin Adaylık Başvurusu Yaptı

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Antalya Büyükşehir İçin Adaylık Başvurusu Yaptı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı. Uysal, "Muratpaşalılara, başta CHP ve Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler olmak üzere her siyasi görüşten omuz veren yol arkadaşlarıma, teşvik eden bütün Antalyalılara teşekkür ederim. Her şey insanlarımız için, her şey Antalya’mız için, her şey Türkiye’miz için, her şey daha iyisi için" dedi.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı. Uysal, "Muratpaşalılara, başta CHP ve Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler olmak üzere her siyasi görüşten omuz veren yol arkadaşlarıma, teşvik eden bütün Antalyalılara teşekkür ederim. Her şey insanlarımız için, her şey Antalya’mız için, her şey Türkiye’miz için, her şey daha iyisi için" dedi.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yaptı. Uysal, Antalya’nın 520 bini aşkın nüfusuyla kent hayatının merkezi olan Muratpaşa’da iki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten ve 2019 seçimlerinde oyunu yüzde 18,35 oranında artırmıştı.

Uysal, belediye başkanlığına adaylığına ilişkin şunları kaydetti:

“Antalya’mızın 19 ilçesinde ve dört bir yanındaki komşularım, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundum. İki dönemdir Antalya’mızın kalbi Muratpaşa’mıza hizmet etme fırsatı veren Muratpaşalılara, başta CHP ve Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler olmak üzere her siyasi görüşten omuz veren yol arkadaşlarıma, teşvik eden bütün Antalyalılara teşekkür ederim. Her şey insanlarımız için, her şey Antalya’mız için, her şey Türkiye’miz için, her şey daha iyisi için.”

Anka Haber Ajansı

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