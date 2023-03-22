Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Deprem Bölgesindeydi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem felaketinden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gerçekleştirdiği konteynerkent ziyaretine eşlik etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem felaketinden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gerçekleştirdiği konteynerkent ziyaretine eşlik etti.

Başkan Uysal’ın Nurdağı’ndan önce ilk durağı, Hatay’ın Defne ilçesi oldu. Defne’de belediye ve Muratpaşa Güzeloba Mahallesi sakinlerinin kurduğu aşevini ziyaret etti. Burada yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Uysal, ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde CHP’li Antalya belediyelerinin hizmet verdiği konteynerkente geçti. Burada CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nun programına eşlik eden Başkan Uysal, Muratpşa Belediyesi’nin konteynerkentte yer alan oyun çadırını da inceledi.

Çocukların istedikleri şekilde oyunlar oynayıp kendilerini ifade etme imkanı bulduğu çadırda Başkan Uysal da çocuklarla sohbet edip oyunlar oynadı. Muratpaşa Belediyesi’nin oyu çadırını, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı