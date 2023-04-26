Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Esnafla Buluştu, Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne Davet Etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Milletvekili adaylarından Sururi Çorabatır ve Ramiz Atahan’la Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi ve Kalekapısı’nda esnafla buluştu. Başkan Uysal, Korkuteli’de de adaylardan Nilüfer Deveci’yle birlikte vatandaşları ‘5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne davet etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Milletvekili adaylarından Sururi Çorabatır ve Ramiz Atahan’la Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi ve Kalekapısı’nda esnafla buluştu. Başkan Uysal, Korkuteli’de de adaylardan Nilüfer Deveci’yle birlikte vatandaşları ‘5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne davet etti.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin 30 Nisan Pazar günü Konuksever Er Meydanı’nda düzenleyeceği ‘5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri’ davetleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Uysal, önce partisi CHP’nin Antalya Milletvekili adayları Sururi Çorabatır ve Ramiz Atahan’la birlikte tarihi kent merkezi Kaleiçi ve Kalekapısı’nda esnafla buluştu. Uysal, ziyaretlerinde vatandaşları pazar günü düzenlenecek güreşlere davet ederken, 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarloğlu’nun projelerini paylaştı.

Uysal, Korkuteli’de ise CHP İlçe Başkanı Şeyhali Kara, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve CHP Antalya Milletvekili adayı Nilüfer Deveci ile esnafla bir araya geldi. Uysal, ilçede partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına da katıldı. Uysal, Korkuteli’nin ardından Elmalı’ya geçti. Uysal, ilçede Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ilçe başkanları ve Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu’yla esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek güreşlere davet etti.

Anka Haber Ajansı