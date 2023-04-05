Muratpaşa Belediyesi'nin Kaleiçi'nde Düzenlediği İftarda Merhum Mahalle Muhtarı İçin Mevlit Okutuldu

Muratpaşa Belediyesi'nin Kaleiçi'nde Düzenlediği İftarda Merhum Mahalle Muhtarı İçin Mevlit Okutuldu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Kaleiçi’nde düzenlediği iftarda, tedavi gördüğü hastanede ani kalp krizi sonucu yaşama veda eden Tuzcular Mahalle Muhtarı Mehmet Erdoğan için mevlit okutuldu.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Kaleiçi’nde düzenlediği iftarda, tedavi gördüğü hastanede ani kalp krizi sonucu yaşama veda eden Tuzcular Mahalle Muhtarı Mehmet Erdoğan için mevlit okutuldu.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca mahalle mahalle devam eden iftar programlarında bu kez adres, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi oldu. Kaleiçi mahalleleri Barbaros, Kılıçaslan, Selçuk, Tuzcular, belediyenin Antalya Gazeteciler Cemiyeti bahçesinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Muratpaşa Belediyesi’nin iftar hazırlıkları saatler öncesinden başladı. Önce masa ve sandalyeler bahçeye yerleştirildi. Ardından belediyenin aşevinde pişirilen yemeklerin de getirilmesiyle tüm hazırlıklar tamamlandı. İftara Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la katılırken eski Antalya milletvekillerinden Adil Aydın, siyasi partilerin yöneticileri, milletvekili aday adayları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Belediye'nin Kaleiçi iftarında, ocak ayında tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayata veda eden Tuzcular Mahalle Muhtarı Mehmet Erdoğan için mevlit okutuldu. Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan ayını kutladı.

Anka Haber Ajansı

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