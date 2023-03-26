Muratpaşa’da ‘İnsanlığın Utancı: Yoksulluk’ Paneli Düzenlenecek

Muratpaşa’da ‘İnsanlığın Utancı: Yoksulluk’ Paneli Düzenlenecek

Muratpaşa Belediyesi ve Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nin (ASSİM) ortaklaşa düzenlediği, ‘İnsanlığın Utancı: Yoksulluk’ başlıklı paneli, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo’nun da katılımıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi ve Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nin (ASSİM) ortaklaşa düzenlediği, ‘İnsanlığın Utancı: Yoksulluk’ başlıklı paneli, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo’nun da katılımıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi ve ASSİM Tarım Platformu, adını Yaşar Kemal’in “Yoksulluk bütün insanlığın utancıdır” sözlerinden alan panelle Türkiye’de yoksulluğu konuşacak. Panel, 1 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde başlayacak.

Panele; Derin Yoksulluk Ağı kurucularından ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo konuşmacı olarak katılacak. Foggo’yla birlikte Gıda Politikaları Danışmanı ve İstanbul Gıda Mühendisleri Odası Gıda Güvenliği Komisyonu Başkanı Mete Yolaş ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da konuşmacı olarak yer alacak.

Yoksulluğu, “Onurlu ve özgür bir yaşama erişememe hali” olarak da tanımlayan Foggo, panelde yoksulluğun kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisini anlatacak.

Milyonlarca insanın gıda hakkı ihlaline uğradığını belirten Yolaş ise panelde, gıda hakkından gıda güvenliğine, gıda sisteminden gıda politikalarına ve bütün bunların yoksullukla ilişkisine değinecek.

Başkan Uysal ise Muratpaşa Belediyesi’nin hak temelli bir yaklaşım içinde devam eden sosyal hizmet çalışmalarını anlatacak.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ali Uzunırmak: “Ülkücü Bir Akademisyen, Ankara'da Torbacılara Öldürtüldü. Ülkücülük Adına Ağlıyorum"
Ali Uzunırmak: “Ülkücü Bir Akademisyen, Ankara'da Torbacılara Öldürtüldü. Ülkücülük Adına Ağlıyorum"
Bakan Ersoy: Son 2 Yılda Bin 181 Personel Yurt Dışında Görevlendirildi
Bakan Ersoy: Son 2 Yılda Bin 181 Personel Yurt Dışında Görevlendirildi
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: “Sana Söz”
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: “Sana Söz”
Çeviköz’den, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim Yakılmasına Tepki: “Nefret Suçunu Körükleyen Saldırıyı Kınıyoruz”
Çeviköz’den, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim Yakılmasına Tepki: “Nefret Suçunu Körükleyen Saldırıyı Kınıyoruz”
Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, 14 Mayıs Seçimlerine Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor
Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, 14 Mayıs Seçimlerine Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor
Erdoğan: 14 Mayıs Seçimleri Tam Manasıyla Tarihi Bir Yol Ayrımına Dönüşmüştür
Erdoğan: 14 Mayıs Seçimleri Tam Manasıyla Tarihi Bir Yol Ayrımına Dönüşmüştür
İlahiyatçı, Yazar Cemil Kılıç Evinin Önünde Saldırıya Uğradı
İlahiyatçı, Yazar Cemil Kılıç Evinin Önünde Saldırıya Uğradı