Muratpaşa’da ‘İnsanlığın Utancı: Yoksulluk’ Paneli Düzenlenecek

Muratpaşa Belediyesi ve Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nin (ASSİM) ortaklaşa düzenlediği, ‘İnsanlığın Utancı: Yoksulluk’ başlıklı paneli, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo’nun da katılımıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi ve Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nin (ASSİM) ortaklaşa düzenlediği, ‘İnsanlığın Utancı: Yoksulluk’ başlıklı paneli, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo’nun da katılımıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi ve ASSİM Tarım Platformu, adını Yaşar Kemal’in “Yoksulluk bütün insanlığın utancıdır” sözlerinden alan panelle Türkiye’de yoksulluğu konuşacak. Panel, 1 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde başlayacak.

Panele; Derin Yoksulluk Ağı kurucularından ve CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo konuşmacı olarak katılacak. Foggo’yla birlikte Gıda Politikaları Danışmanı ve İstanbul Gıda Mühendisleri Odası Gıda Güvenliği Komisyonu Başkanı Mete Yolaş ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da konuşmacı olarak yer alacak.

Yoksulluğu, “Onurlu ve özgür bir yaşama erişememe hali” olarak da tanımlayan Foggo, panelde yoksulluğun kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisini anlatacak.

Milyonlarca insanın gıda hakkı ihlaline uğradığını belirten Yolaş ise panelde, gıda hakkından gıda güvenliğine, gıda sisteminden gıda politikalarına ve bütün bunların yoksullukla ilişkisine değinecek.

Başkan Uysal ise Muratpaşa Belediyesi’nin hak temelli bir yaklaşım içinde devam eden sosyal hizmet çalışmalarını anlatacak.

Anka Haber Ajansı