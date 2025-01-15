Müsavat Dervişoğlu‘Ndan Bahçeli’ye: “Kılıç Hakkının Ne Olduğunu Öğrenmesini Tavsiye Ediyorum”

Müsavat Dervişoğlu‘Ndan Bahçeli’ye: “Kılıç Hakkının Ne Olduğunu Öğrenmesini Tavsiye Ediyorum”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki “kılıç hakkı” sözlerine ilişkin, “Sayın Bahçeli'ye cevap vermiyorum. Ama kılıç hakkının ne olduğunu öğrenmesini tavsiye ediyorum” dedi.

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki “kılıç hakkı” sözlerine ilişkin, “Sayın Bahçeli'ye cevap vermiyorum. Ama kılıç hakkının ne olduğunu öğrenmesini tavsiye ediyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "kılıç hakkı" açıklamasıyla ilgili “Sayın Bahçeli'ye cevap vermiyorum. Sayın Bahçeli bir tarafta konuşacak ve ben öbür tarafta Türk milletinin dertlerini konuşacağım. Ama kılıç hakkının ne olduğunu öğrenmesini tavsiye ediyorum” diye değerlendirdi.

“Çift dil, çift bayrak gündemlerinde yoksa bunu deklare etsinler”

“Sırrı Süreyya Önder’in ‘Çift dil, çift bayrak gündemimizde yok’ sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu üzerine Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

“Ben de ona söyledim. Çift dil, çift bayrak gündemlerinde yoksa bunu deklare etsinler. Ana dilde eğitimden vazgeçsinler. Federasyondan vazgeçsinler. Konfederasyon hayallerinden vazgeçsinler. Bunlar varsa bunlar kendilerinin zihninin arka planında yeni bir stratejik alan bekleyen projelerdir.”





Anka Haber Ajansı

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