Muş'ta, Hes Trafosunda Yangın

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, Alparslan-1 Barajı Hidroelektrik Santrali'nin (HES) trafosunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1,5 saatte söndürüldü.

Alparslan-1 Barajı HES ana trafosunda, saat 11.00 sıralarında, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaralananın olmadığı öğrenildi. Ayrıca bölgeye gelerek inceleme yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, baraj yetkileri ve AFAD ekiplerinden bilgi aldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı