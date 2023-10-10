Mustafa Adıgüzel: “Erdoğan, Emekliler Spor Yapmak İçin, Fit Kalmak İçin Çalışıyor Sanıyor Olmalı”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Erdoğan'ın emeklilere bir defaya mahsus verdiği 5 bin lira, bugünkü koşullarda ancak sadaka sayılabilir. Onu da çalışan ve çalışmayan emekli diye ikiye ayırdı. Erdoğan, emeklilerin emekli olduktan sonra neden çalıştıklarının farkında değil. Herhalde, emekliler spor yapmak için, fit kalmak için çalışıyor, öyle sanıyor olmalı. Bugünkü Türkiye'de, getirdiğiniz bu ekonomik koşullarda eğer 70 yaşında bir emekli gece yarısı çöp kutusundan yiyecek arıyorsa Sayın Erdoğan bu

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Erdoğan'ın emeklilere bir defaya mahsus verdiği 5 bin lira, bugünkü koşullarda ancak sadaka sayılabilir. Onu da çalışan ve çalışmayan emekli diye ikiye ayırdı. Erdoğan, emeklilerin emekli olduktan sonra neden çalıştıklarının farkında değil. Herhalde, emekliler spor yapmak için, fit kalmak için çalışıyor, öyle sanıyor olmalı. Bugünkü Türkiye'de, getirdiğiniz bu ekonomik koşullarda eğer 70 yaşında bir emekli gece yarısı çöp kutusundan yiyecek arıyorsa Sayın Erdoğan bu hem senin ayıbın hem de sistemin ayıbı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını, fiilen çalışmaya devam edenlerin kapsam dışı olduğunu açıklamıştı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, konuya ilişkin açıklama yaptı. Adıgüzel, şunları söyledi:

“ERDOĞAN, EMEKLİLER SPOR YAPMAK İÇİN, FİT KALMAK İÇİN ÇALIŞIYOR, ÖYLE SANIYOR OLMALI”

“Erdoğan'ın emeklilere bir defaya mahsus verdiği 5 bin lira, bugünkü koşullarda ancak sadaka sayılabilir. Onu da çalışan ve çalışmayan emekli diye ikiye ayırdı. Zaten çalışan emekliler, emekli maaşlarından kesinti yapılan grup, bu şekilde bir defa daha cezalandırılmış oluyor. Erdoğan, emeklilerin emekli olduktan sonra neden çalıştıklarının farkında değil. Herhalde, emekliler spor yapmak için, fit kalmak için çalışıyor, öyle sanıyor olmalı. Bugünkü Türkiye'de, getirdiğiniz bu ekonomik koşullarda eğer 70 yaşında bir emekli gece yarısı çöp kutusundan yiyecek arıyorsa Sayın Erdoğan bu hem senin ayıbın hem de sistemin ayıbı.

“SARAYIN YILLIK HARCAMASININ 5 MİLYAR LİRA OLDUĞU DÖNEMDE, ÇALIŞAN EMEKLİLERİ AYIRIP ONLARI BU VERDİĞİ SADAKA NİYETİNE 5 BİN LİRADAN MAHRUM BIRAKTI”

Çalışan emekli sayısı, Türkiye'de her yıl katlanarak artıyor, şu anda 1 milyon 700 binin üzerinde. Peki bu insanlar emekli olduktan sonra neden çalışıyorlar? Bunu hiç düşündün mü? Şimdi de tutmuş, o verdiğin sadakayı bile çalışan çalışmayan olarak ayırıyorsun. Peki para mı yok, hayır var. Ama hükümet ve Erdoğan, Kur Korumalı Mevduat’ta parası olanın parasına para eklemek için kullanıyor. Merkez Bankası'nın arka kapısından bir gecede milyarlarca doları kaçıran ve sarayın bir yıllık harcamasının 5 milyar lira olduğu bir dönemde, çalışan emeklileri ayırıp onları bu verdiği sadaka niyetine 5 bin liradan mahrum bıraktı. Takdir, Türk milletinin ve özellikle de çalışan ve çalışmayan tüm emeklilerimizin.”

Anka Haber Ajansı