Mustafa Adıgüzel: "Sarayın 2022 Yılındaki Harcamalarıyla Tam 4 Tane Ordu Giresun Havalimanı Yapılıyor"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sayıştay raporuna göre Cumhurbaşkanlığı harcamalarının 2022 yılında 5 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Denizin üzerine yapılan Ordu-Giresun Havalimanı 2015 yılında 300 milyon TL'ye mal olmuştu. Bugünkü parayla karşılığına baktığınız zaman 1 milyar 250 milyon lira yapar. Sarayın 2022 yılındaki harcamalarıyla tam 4 tane Ordu Giresun Havalimanı yapılıyor. Benzer bir şekilde Rize-Artvin Havalimanı da 1 milyar 150 milyon liraya yapıldı, yine ondan 4 tane yapılabiliyor.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sayıştay raporuna göre Cumhurbaşkanlığı harcamalarının 2022 yılında 5 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Denizin üzerine yapılan Ordu-Giresun Havalimanı 2015 yılında 300 milyon TL'ye mal olmuştu. Bugünkü parayla karşılığına baktığınız zaman 1 milyar 250 milyon lira yapar. Sarayın 2022 yılındaki harcamalarıyla tam 4 tane Ordu Giresun Havalimanı yapılıyor. Benzer bir şekilde Rize-Artvin Havalimanı da 1 milyar 150 milyon liraya yapıldı, yine ondan 4 tane yapılabiliyor. Ordu'da yeni yapılan 900 yataklı hastanenin maliyeti 1 milyar 300 milyon lira olarak açıklanmıştı. Aynı şekilde sarayın bir yıllık harcamalarıyla 4 tane bu hastaneden yapılıyor" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sayıştay’ın 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı denetim raporunu değerlendirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çiftçiden fındıklarını almasına rağmen hala parasını ödemediğine de dikkat çeken Adıgüzel, şunları söyledi:

"SARAYIN 2022 YILINDAKİ HARCAMALARIYLA TAM 4 TANE ORDU GİRESUN HAVALİMANI YAPILIYOR"

“Sayıştay raporlarına göre sarayın 2022 yılındaki harcama toplamı tam 5 milyar lira yani eski parayla 5 katrilyon lira demek. Denizin üzerine yapılan Ordu-Giresun havalimanı 2015 yılında 300 milyon TL'ye mal olmuştu. Bugünkü parayla karşılığına baktığınız zaman 1 milyar 250 milyon lira yapar. Sarayın 2022 yılındaki harcamalarıyla tam 4 tane Ordu Giresun Havalimanı yapılıyor. Benzer bir şekilde yeni yapılan Rize-Artvin Havalimanı da 1 milyar 150 milyon liraya yapıldı, yine ondan 4 tane yapılabiliyor demektir. Ordu'da yeni yapılan 900 yataklı hastanenin maliyeti 1 milyar 300 milyon lira olarak açıklanmıştı. Aynı şekilde sarayın bir yıllık harcamalarıyla 4 tane bu hastaneden yapılıyor.

Fındıkta taban fiyat 82,5 lira açıklanmıştı. Bugünlerde piyasada 100 liranın üzerine çıktı. Saray harcamaları fındıkçıya destek olarak verilseydi ne olacağını da söyleyelim; Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl 100 bin ton fındık almıştı. Saray harcamaları buraya kullanılmış olsaydı ortalama 2 ton fındığı olan bir vatandaşın cebine 100 bin lira fazla girecekti, yani ton başına 50 bin lira fazla girecekti. İşte devletin parasının nasıl çarçur edildiğini, garip gurebanın, çiftçinin, halkın parasının nasıl çarçur edildiğini göstermek için bu kıyaslamaları yaptım.

"TMO ÜRETİCİDEN FINDIK ALMAYA BAŞLADI, FINDIK ALDI AMA PARASINI HALA ÖDEMEDİ"

Hazır fındık demişken; fındıkta taban fiyatı maliyetin de altında 82,5 lira olarak açıklandı. TMO'da üreticiden fındık almaya başladı. Fındık aldı ama parasını hala ödemedi. Yani piyasada 100 liranın üzerine çıkmış fındığı 82,5'tan aldı ama parasını hala ödemedi. O üretici bugün manava satsaydı 100 liranın üzerinde olacaktı. Aradaki para kimin cebine gidiyor? Ya Toprak Mahsulleri Ofisi'nin peşin ödeme yapması lazım ya da ödediği günkü serbest piyasa fiyatı üzerinden ödeme yapması lazım. Bugün manavlar bile fındığı emanete aldığı zaman ödemeyi yaptığı günkü fındık fiyatı üzerinden ödeme yapıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ayrıcalığı nedir? Üreticinin çıkarını koruması gereken kamu kurumu adeta üretici üzerinden kar ediyor. Zaten soyan soyana, bir de devlet adına, kamu adına soygunculuk yapmasınlar."

Anka Haber Ajansı