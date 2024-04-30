Mustafa Adıgüzel'den Bakan Şimşek'e Tepki: "Fiyatların Yükselmesinin Suçlusu Hükümettir"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in esnafı suçlu gösterdiğini ifade ederek, "Yiyecek sektöründe KDV’de yüzde 8’i 10’a, yüzde 18’i 20’ye çıkartmışsın. Pahalılığın sebebi esnafmış gibi topluma lanse ediyorsun. Halbuki fiyatların yükselmesinin suçlusu hükümettir" dedi.

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in esnafı suçlu gösterdiğini ifade ederek, "Yiyecek sektöründe KDV’de yüzde 8’i 10’a, yüzde 18’i 20’ye çıkartmışsın. Pahalılığın sebebi esnafmış gibi topluma lanse ediyorsun. Halbuki fiyatların yükselmesinin suçlusu hükümettir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı.Teblig yarından itibaren yürürlüğe girecek. Tebliğe göre, lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerde imal edilen veya bu işletmelerin dışarıdan temin ettiği gıda maddelerinin satışında uygulanan KDV oranı, yüzde 8'den yüzde 10'a çıkacak. Alkollü içecekler için ise bu oran yüzde 18'den yüzde 20'ye yükselecek.

CHP'li Adıgüzel, hükümetin yanlış teşhis ve yanlış tedavi yönetimine devam ettiğini belirterek, artırılan KDV oranlarını eleştirdi. Adıgüzel, Şimşek’i “Seçim sonuçlarını yine yanlış okuyor, mesajı yanlış alıyor, uygulamaları da ona yönelik olarak yanlış devam ediyor. Ekonomide gelinen noktanın sorumlusunu yanlış teşhis ediyor, tedaviyi de ona göre yanlış götürüyor” sözleriyle eleştirdi.

''MEHMET ŞİMŞEK KÜÇÜK ESNAFLA UĞRAŞMAYA KARAR VERDİ''

''Bir günah keçisi arıyorlardı en sonunda Mehmet Şimşek küçük esnafla uğraşmaya karar verdi” diyen Adıgüzel, Şimşek’in ‘vergi ödemeyenlerin üzerine gidiyoruz” açıklamasını hatırlattı. Adıgüzel, şöyle konuştu:

“Esnaf ne kazanıyor ki ne vergi verecek? Çoğu esnaf zaten iş yerini kapattı. Maliyetleri ortada. Kira ve elektrik gibi giderleri ortada. Daha dün yiyecek sektöründe KDV’de yüzde 8’i 10’a, yüzde 18’i 20’ye çıkartmışsın. Pahalılığın sebebi esnafmış gibi topluma lanse ediyorsun. Hatta boykot kampanyaları yapılıyor. Halbuki fiyatların yükselmesinin suçlusu hükümettir. Vatandaşa ‘sorumlu ben değilim o’ gibi algı yaratarak sorumluluğu üstünden atmaya çabalıyorlar. Ancak bunlar ters teper. Siz vergi kontrolü yapmak istiyorsanız, devletin paralarını kontrol etmek istiyorsanız gidin Cengiz gibi büyük firmalara, yandaşlarınıza gidip onların vergi cezalarını affetmeyin.”

"YANDAŞLARIN CEZALARI AFFEDİLİRKEN SİZ GİDİN KÜÇÜK ESNAFIN ÜSTÜNE ÇÖKÜN"

Adıgüzel, İstanbul İGA Havalimanı’nın 2018, 2019, 2020 yıllarına ilişkin 1 milyar 195 milyon euro tutarındaki kira borcunun 2042 ve 2043 yıllarına ertelendiğini de hatırlatarak, “20 sene sonra Mehmet Şimşek ne yapar bilmiyorum ama bu para kuşa döner. Tahsil edip edilemeyeceği de şüpheli. Yani bu kadar büyük meblağlar bu kadar büyük firmaların daha büyük paraları ortada ve üzerine gidilmezken, hatta yandaş olduğu için bu cezalar affedilirken, siz gidin küçük esnafın üstüne çökmeye devam edin” şeklinde konuştu.

Adıgüzel açıklamasının devamında, “Küçük esnafta Bağ-Kur primlerinde kolaylık, emeklilik iş gününün 7200’e indirilmesi gibi beklentiler varken, üstelik Cumhurbaşkanı hem genel seçimlerden hem de yerel seçimlerden önce bunları taahhüt etmişken, bunu yapmayıp, esnafın daha fazla üstüne gidiyorlar. Bunu şiddetle kınıyorum. Hem ekonomide gelinen noktanın hem de seçim sonuçlarının hükümet tarafından doğru okunmadığı görülüyor” ifadesine yer verdi.

Adıgüzel, sığınmacı esnafların denetlenmediğini de dikkati çekerek, “Hükumetin ve Mehmet Şimşek’in politikaları hiçbir şekilde tutarlılık arz etmiyor.” dedi.

Anka Haber Ajansı