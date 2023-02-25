Mustafa Balbay'dan çok konuşulacak yazı: Mera ve ormanlara 'Saray' depremi geliyor!

Gazeteci Mustafa Balbay, OHAL kapsamında deprem bölgesindeki mera ve orman alanlarının imara açılabilmesi için gerekli yetkilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredilmesine tepki gösterdi. Gündeme başka bir pencereden bakan Balbay, 'mera ve ormanlara Saray depremi geliyor' dedi.

Gazeteci Mustafa Balbay, Olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki deprem bölgesinde mera ve orman alanlarının imara açılmasıyla ilgili bütün yetkilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredilmesine tepki gösterirken, "Buradaki 'Bakanlık' ibaresinin yerini fiilen 'Saray'ın alacağını söylemeye gerek yok" dedi.

"Zaten meralar ve orman alanları büyük saldırı altında. Yurttaşların mücadelesi ile bir nebze korunabiliyor. Şimdi mera ve ormanları bütün saldırılara açık, bütün koruma çabalarına kapalı hale getiriyorlar.

Deprem bölgesinde 11 milyon küçükbaş, 2 milyon büyükbaş hayvan var. Tüm tarımsal ve hayvansal üretimin yüzde 20’si buradan.

Hayatta kalanların sağlıklı yaşaması için tarım ve hayvancılık çok önemli bir unsur.

Şimdi mera ve ormanlara Saray depremi geliyor! Şiddetine onlar karar verecek!"

Kaynak: abcgazetesi.com