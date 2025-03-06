Mustafa Erdem: ''Sarayda Manda Yoğurdu Ve Hurmayla Beslenenler, Vatandaşa Bir Pideyi Çok Görüyor''

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Ramazan ayının bu yıl da vatandaş açısından zor geçeceğine değinerek, “Sadece son 3 yılda pidenin kilosuna yaklaşık yüzde 324 zam geldi. Temel gıda maddelerinden oluşan bir ramazan kolisinin fiyatı ise 1600 liraya çıktı. Türkiye’de büyük bir çoğunluk bu koşullarda yaşıyor ve artık insanlar sahursuz oruç tutmaya, iftarda yeterli beslenememeye başlıyor. Bu durum, halk sağlığını tehlikeye düşürür” dedi.

(ANKARA) - CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Ramazan ayının bu yıl da vatandaş açısından zor geçeceğine değinerek, "'Sadece son 3 yılda pidenin kilosuna yaklaşık yüzde 324 zam geldi. Temel gıda maddelerinden oluşan bir ramazan kolisinin fiyatı ise 1600 liraya çıktı. Türkiye’de büyük bir çoğunluk bu koşullarda yaşıyor ve artık insanlar sahursuz oruç tutmaya, iftarda yeterli beslenememeye başlıyor. Bu durum, halk sağlığını tehlikeye düşürür'" dedi.

CHP Antalya Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Erdem, Ramazan ayınının bu yıl da vatandaş açısından zor geçeceğine dikkati çekti. AK Parti iktidarının vatandaşı Ramazan'da da açlığa mahkûm ettiğini belirten Erdem, "'Sarayda manda yoğurdu ve hurmayla beslenenler, vatandaşa bir pideyi çok görüyor'" dedi. Erdem, şöyle konuştu:

''Türkiye'de bu sene de Ramazan'da iftar sofrası kurmanın maliyeti oldukça arttı''

''Türkiye'de bu sene de Ramazan'da iftar sofrası kurmanın maliyeti oldukça arttı. Son yıllarda her ramazan ay sonunu zor getiren vatandaşlarımız, fahiş fiyatlardan bezmiş durumda. Sırf bu yüzden AKP’li herhangi bir milletvekilinin çarşıya pazara adım atamadığı malum.

Artan maliyetlerden dolayı her yıl gramajı değişerek soframızda küçülen Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 2022 yılında bile 18 lira 90 kuruş iken, bu yıl 80 lira oldu. Sadece son 3 yılda pidenin kilosuna yaklaşık yüzde 324 zam geldi. Sayın Mehmet Şimşek’e sorsan, enflasyon düşüyor der.''

''Sağlıklı Ramazan menüsü, 2025 yılında 3 bin 270 TL’ye yükseldi''

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR tarafından açıklanan 2025 Şubat ayı gıda enflasyon verilerine ilişkin rapora dikkati çeken Erdem, "'Gıda fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde 52,8 olarak belirlenmiştir'" ifadesini kullandı. Erdem, şunları kaydetti:

''2023 yılında bin 179 TL’ye mal olan Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği sağlıklı ramazan menüsü, 2025 yılında 3 bin 270 TL’ye yükseldi. Sağlıklı menünün maliyeti yüzde 177 arttı. Bu menüye erişebilen kaç Türk ailesi var bir düşünün. Ücretler belirlenirken sağlıklı beslenmenin, nitelikli hizmetlere erişim gibi konuların nasıl göz ardı edildiği ortada! Temel gıda maddelerinden oluşan bir ramazan kolisinin fiyatı ise 1600 liraya çıktı. Ramazan sofrasının 4 kişilik bir aile için bir aylık maliyetini siz düşünün. Yetişmek mümkün değil.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun şubat araştırmasına göre açlık sınırı 24 bin 210 TL’ye, yoksulluk sınırı 75 bin 342 TL’ye yükseldi. 22 bin 104 TL olan asgari ücret, açlık sınırının 2 bin 106 TL altında kaldı. Ülkemizde çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 60’ının maaşı asgari ücret civarında! TÜİK’in 2024 Gelir Dağılımı İstatistikleri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Türkiye’de ortalama hane halkı fert geliri yıllık 187 bin 728 TL.

''3 kişinin çalıştığı bir aile bile yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum''

Aylık 15 bin 644 TL ediyor ve ne açlık sınırını ne de asgari ücreti geçemediği gibi, 3 kişinin çalıştığı bir aile bile yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum. Türkiye’de büyük bir çoğunluk bu koşullarda yaşıyor ve artık insanlar sahursuz oruç tutmaya, iftarda yeterli beslenememeye başlıyor. Bu durum, halk sağlığını tehlikeye düşürür.

Ramazan ayı bereket ayıdır. AKP bu ülkede ne bereket bıraktı ne bir heyecan! Milyonlarca emeklinin, öğrencinin, emekçinin, işsizin hakkını bir avuç zengine yedirip vatandaşı bir öğün yemeğe muhtaç eden; sosyal devlet anlayışından tamamen uzak bir şekilde saraylarda milyonluk iftar davetleri veren, milyon dolarlık saatlerle binlerce liralık sofralarda ıstakoz kemiren, bir lokma ekmeğe muhtaç olan, derin yoksullukla mücadele eden kesimi yok sayan; dini inanç ve duyguları siyasete alet eden AKP iktidarını ne bu millet ne de biz unutacağız.''

Anka Haber Ajansı