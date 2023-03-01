Mustafa Özyürek: “Üzerinden 20 Yıl Geçti 1 Mart Tezkeresi Tutanakları Derhal Açıklanmalı”

Irak'a Türk askeri gönderilmesi ve Türkiye topraklarında 62 bin ABD askeri, 255 uçak ve 65 helikopter bulundurularak gerektiğinde Irak'a sevk edilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi 20 yıl önce, 1 Mart 2003 tarihinde TBMM görüşüldü ve reddedildi. Dönemin CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özyürek, “Bu tarihi gizli oturumun tutanakları 10 yıl sonra açıklanmalıydı. Ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen neden açıklanmıyor? Tutanaklar derhal açıklanmalıdır” dedi.

Irak'a Türk askeri gönderilmesi ve Türkiye topraklarında 62 bin ABD askeri, 255 uçak ve 65 helikopter bulundurularak gerektiğinde Irak'a sevk edilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi 20 yıl önce, 1 Mart 2003 tarihinde TBMM görüşüldü ve reddedildi. Dönemin CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özyürek, “Bu tarihi gizli oturumun tutanakları 10 yıl sonra açıklanmalıydı. Ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen neden açıklanmıyor? Tutanaklar derhal açıklanmalıdır” dedi.

Dönemin CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özyürek, Başbakanlık Tezkeresinin TBMM’de reddedildiği 1 Mart 2003’ün üzerinden gecen 20. yıldönümünde yazılı açıklama yaparak tutanakların halen açıklamamasını eleştirdi. Özyürek’in bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“O dönemde yasağı nedeniyle milletvekili olamayan Recep Tayyip Erdoğan yerine hükümeti Abdullah Gül kurmuştu. Ancak AKP Genel Başkanı olarak ABD’ye giden Erdoğan gerekli güvenceyi vermişti. Onun üzerine ABD İskenderun’a gemilerle silahlarını yığmış, güney doğuda depolar kiralamıştı. İskenderun Limanı’ndaki gemilere girmek isteyen CHP milletvekilleri limana dahi sokulmamıştı.

O ortamda ‘Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için Hükûmet’e yetki verilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresi’ 25 Şubat’ta TBMM’ye sunuldu. Meclis’te AKP’nin 363, CHP’nin 178 milletvekili vardı, 9 da bağımsız bulunuyordu. CHP’liler olarak tezkerenin kabul edilmemesi için hem kendi grubumuzda fire vermemeye hem de AKP’lileri ‘hayır’ demeye ikna etmeye çalışıyorduk. Deniz Baykal'ın konuşmaları, üç Grup Başkanvekili (Haluk Koç, Oğuz Oyan, Mustafa Özyürek) olarak bizlerin ve pek çok CHP’linin kulis çalışmaları AKP’de de bir kısım milletvekilini ‘hayır’ demeye ikna ediyordu. Elbette Erdoğan ve yakın arkadaşları ile ABD’li diplomatlar tezkerenin kabulü için çalışıyorlardı. 1 Mart 2003 günü, tezkere gizli oturumda görüşülmeye başlandı. Oturumu Bülent Arınç yönetiyordu. Hem gizli oturum başlamadan usul hakkında Önder Sav'a söz vererek hem de Deniz Baykal'ın gizli oturumdaki konuşmasını kesmeyerek muhalefete karşı anlayış gösterdi.

Görüşmelerden sonra yapılan oylamada 264 kabul, 250 ret, 19 çekimser oy çıktı. Arınç bu sonucu açıklayınca AKP’liler tezkere kabul edildi diye alkışladılar. CHP’liler ise itiraz ederek yeterli çoğunluğun sağlanmadığını söyledi.

ARINÇ, BENİ VE KAPUSUZ’U TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Başkan Bülent Arınç CHP Grup Başkanvekili olarak beni ve AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz'u toplantıya çağırdı. Ben Anayasa 96’ya göre salt çoğunluk olan 267 kabul oyu gerekli diye itiraz ettim, Kapusuz ise oylamanın yenilenmesini istedi. Sonunda Başkan Arınç tezkerenin reddedildiğini açıkladı.

TUTANAKLAR 10 YIL SONRA AÇIKLANMALIYDI

Bu tarihi gizli oturumun tutanakları 10 yıl sonra açıklanmalıydı. Ancak Aradan 20 yıl geçmesine rağmen açıklanmıyor.

AKP, gizli tutanaklar açıklanırsa, hangi bakanları, hangi milletvekilleri grup kararına rağmen ‘hayır’ oyu verdi, ortaya çıkacak. O nedenle bunu istemiyorlar. Ayrıca dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın konuşmasının öğrenilmesinden de çekiniyorlar. 1 Mart Tezkeresi görüşmelerinin gizli tutanakları derhal açıklanmalıdır.”

Anka Haber Ajansı