Mustafa Sarıgül: "Emeklilerimize Hak Ettiği Saygıyı Gösterin"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül gezi kapsamında geldiği Artvin'de, "Emeklilerimizin ne bekleyecek hali var ne de vaat duymaya tahammülleri var. En düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarın. Evi olmayan emeklilere kira yardımı yapın. Kışın yakıt yardımı yapın. Emeklilerimizden sağlık katkı payı kesmeyin. EYT sorununu tam anlamıyla çözmediniz, gelin bunu çözün. Yüksek prim ödeyerek emekliliği hak etmiş vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderin. Emeklilerimize hak ettiği saygıyı gösterin" d

UĞUR İSTANBULLU

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül gezi kapsamında geldiği Artvin'de, "Emeklilerimizin ne bekleyecek hali var ne de vaat duymaya tahammülleri var. En düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarın. Evi olmayan emeklilere kira yardımı yapın. Kışın yakıt yardımı yapın. Emeklilerimizden sağlık katkı payı kesmeyin. EYT sorununu tam anlamıyla çözmediniz, gelin bunu çözün. Yüksek prim ödeyerek emekliliği hak etmiş vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderin. Emeklilerimize hak ettiği saygıyı gösterin" diye konuştu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Karadeniz bölgesinde yapılan gezi kapsamında bugün CHP Artvin il örgütünü ziyaret etti. Burada basın toplantısı düzenleyen Sarıgül, şunları söyledi:

"EMEKLİLER EN KÖTÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

"Cumhuriyetin 100. yılında emekli yüzyılın çilesini yaşıyor. 100 yıllık cumhuriyet tarihinde emekliler hiç bu duruma düşmemişti. Emekli aylıkları hiçbir dönemde asgari ücret altında kalmamıştı, emekli aylıkları hiçbir dönemde açlık sınırı altında kalmamıştı. Bugün toplumun en mağdur kesimi ne yazık ki emeklilerdir. Emeklilere verilen 5 bin TL ikramiye zaten yetersizken, emeklileri çalışan çalışmayan diye ayırdılar. Çalışan emekliye ikramiye vermediler. Emekli keyfinden mi çalışıyor, 7 bin 500 lirayla geçinemiyor, çalışmayıp ne yapsın? Bu ikramiyeyi emekli çiftçilere de ödemediler. Hükümetin bu mağduriyeti gidermesini bekliyoruz. Dünyada gıda fiyatları düşüyor, Türkiye’de yükseliyor. Fiyatlar el yakıyor. Hal böyleyken, ülkeyi yönetenler, yeni anayasa derdindeler. Yeni anayasa çıkarınca ne olacak? Eskisine uymuyorsunuz, yenisine mi uyacaksınız? Yeni anayasa çıkınca emeklinin karnı mı doyacak. Buradan ülkeyi yönetenlere sesleniyorum; emekliler enflasyon ve hayat pahalılığı altında inim inim inlerken, anayasa tartışmalarıyla gündem yaratmayın.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLMALI"

Emeklilerimizin ne bekleyecek hali var ne de vaat duymaya tahammülleri var. En düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine çıkarın. Evi olmayan emeklilere kira yardımı yapın. Kışın yakıt yardımı yapın. Emeklilerimizden sağlık katkı payı kesmeyin. EYT sorununu tam anlamıyla çözmediniz, gelin bunu çözün. Yüksek prim ödeyerek emekliliği hak etmiş vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderin. Emeklilerimize hak ettiği saygıyı gösterin. Emekliyi üzmeyin. Cumhuriyetimizin 10. ve 50. yılında toplumsal barış affı çıktı ve Cumhuriyetin 100. yılında da mutlaka kapsamlı affı bekliyoruz. Artvin’imizden sesleniyorum; 90 binin üzerinde genç ne yazık ki uyuşturucu batağıyla karşı karşıya ve 90 binin üzerinde şuanda demir parmaklıkların arkasında. Bu konuda araştırma yaptım ve Hollanda örneğinde olduğu gibi terapiyle uyuşturucu batağından gençleri kurtaramaya çalışıyorlar. Biz ne yazık ki gençlerimizi uyuşturucu batağından koruyamamışız ne yazık ki gençleri demir parmaklıklar ardında bekletiyoruz. O nedenle sorumlu olmaya davet ediyorum ve yine talebimiz siyasi değil toplumsal barış için af talebini tekrar yeniliyorum. Anneler için affet Türkiye’m, babalar için affet Türkiye'm, çocuklar için affet Türkiye’m. Şu anda cezaevlerinde 3 binin üzerinde çocuk meydana geldi. Hala anne ve babalarına kavuşamadılar. Cezaevleri dışında anne veya babaları içerde olan 15 bin tane çocuğumuz var. Bu 15 bin çocuk anne, babalarına kavuşamadı. Benim vicdanlı ve merhametli devletimden Cumhuriyetimizin 100. yılında toplumsal barış için bütün parlamentoya sesleniyorum. Af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir."

"AMERİKA'NIN BASTIĞI YERDE OT BİTMEZ"

Bir gazetecinin İsrail'in Filistin işgali üzerine sorusunu yanıtlayan Sarıgül, "Savaş İsrail'de devam etmiyor, savaş Filistin’de devam etmiyor ve savaşı İsrail yapmıyor ve savaşı yapan tamamen Amerika'dır. Amerika’nın bastığı yerde ot bitmez ve Amerika dünyanın bir noktasında savaşı bitirir bir noktasında başlatır. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta tamamen Amerika’nın başlatmış olduğu savaştır. O nedenle ayıdan post Amerika’dan dost olmaz" dedi.

Sarıgül önseçime ilişkin bir soruya ise, "Ön seçim yapılması gerektiğini sayın Genel Başkanımız Özgür Özel milletin huzurunda ön seçim yapılacağını söyledi. Bizle de saygı duyuyoruz" yanıtını verdi.

Anka Haber Ajansı