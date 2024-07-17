Mustafa Sarıgül: “Hakkımda Yayımlanan Video Montaj, Şantaj, Tehdit İçeriklidir”

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada kendisini hedef alan videoya ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, “montaj, şantaj, tehdit içerikli” dediği videoyla ilgili kriminal bilirkişi uzmanlarının raporlarını paylaşacağını bildirdi, “Bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.

(ANKARA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada kendisini hedef alan videoya ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, “montaj, şantaj, tehdit içerikli” dediği videoyla ilgili kriminal bilirkişi uzmanlarının raporlarını paylaşacağını bildirdi, “Bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaşılan ve kendisinin yer aldığı iddia edilen video ile ilgili açıklama yaptı. Sarıgül, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

''Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız.

Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız.''

Anka Haber Ajansı