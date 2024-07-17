Mustafa Sarıgül: “Hakkımda Yayımlanan Video Montaj, Şantaj, Tehdit İçeriklidir”

Mustafa Sarıgül: “Hakkımda Yayımlanan Video Montaj, Şantaj, Tehdit İçeriklidir”

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada kendisini hedef alan videoya ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, “montaj, şantaj, tehdit içerikli” dediği videoyla ilgili kriminal bilirkişi uzmanlarının raporlarını paylaşacağını bildirdi, “Bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.

(ANKARA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada kendisini hedef alan videoya ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, “montaj, şantaj, tehdit içerikli” dediği videoyla ilgili kriminal bilirkişi uzmanlarının raporlarını paylaşacağını bildirdi, “Bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaşılan ve kendisinin yer aldığı iddia edilen video ile ilgili açıklama yaptı. Sarıgül, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

''Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız.

Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız.''

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp’li İnan Akgün Alp: Çıldır Gölü Kenarında Yaşayan Yurttaşlarımız Mağdur Ediliyor, Mağduriyetleri Giderin
Chp’li İnan Akgün Alp: Çıldır Gölü Kenarında Yaşayan Yurttaşlarımız Mağdur Ediliyor, Mağduriyetleri Giderin
Chp, Rize Çayeli’de Çaykur'un Kota Ve Kontenjan Uygulamalarını Protesto Etti
Chp, Rize Çayeli’de Çaykur'un Kota Ve Kontenjan Uygulamalarını Protesto Etti
Özgür Karabat: "Her Emekliyi Taban Ücrette Buluşturacaklar"
Özgür Karabat: "Her Emekliyi Taban Ücrette Buluşturacaklar"
Orhan Sarıbal'dan Hayvanları Koruma Kanunu'na İlişkin Açıklama: "Bu Yasayla Köpek Cinayeti Sağlanacak"
Orhan Sarıbal'dan Hayvanları Koruma Kanunu'na İlişkin Açıklama: "Bu Yasayla Köpek Cinayeti Sağlanacak"
Chp Gerze Belediye Başkanı Belovacıklı: Hayvanların, Bu Yasayla Öldürülmesini Şiddetle Reddediyoruz
Chp Gerze Belediye Başkanı Belovacıklı: Hayvanların, Bu Yasayla Öldürülmesini Şiddetle Reddediyoruz
Ak Parti'Li Eski Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ''rüşvet'' Suçundan Tutuklandı
Ak Parti'Li Eski Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ''rüşvet'' Suçundan Tutuklandı
Chp Myk'nın Gündemi Yoğun...
Chp Myk'nın Gündemi Yoğun...
Aşkın Genç: Konut Yapı Kooperatifleriyle İlgili Mağduriyet Bir An Önce Giderilmeli
Aşkın Genç: Konut Yapı Kooperatifleriyle İlgili Mağduriyet Bir An Önce Giderilmeli