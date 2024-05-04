Mustafa Sarıgül İliç’te: “5 Madencimize Ulaşma Çalışmaları Sürüyor”

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül iki maden işçisinin cenazesine daha ulaşılmasını ardından İliç’e gitti. Sarıgül TBMM’de İliç’teki ihmali araştırmak için kurulan komisyonu hatırlatarak “7-8 Mayıs’ta İliç’te olacağız. Sahada incelemelerde bulunacağız. İşçilerle, ailelerle, yetkililerle görüşeceğiz” dedi.

Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede açıklamalarda bulunan CHP'li Sarıgül bölgede yapılacak araştırmaların Türkiye'de maden facialarının önlenmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

TOPRAK ALTINDA 5 CAN DAHA VAR

Sarıgül şunları söyledi:

"Bugün 81. gün İliç’teyiz Çöpler mevkisindeyiz. Çalışmaları yerinde inceliyoruz. Çalışmalara detaylı bir şekilde bakıyoruz 5 tane canımız bu gördüğünüz toprağın altında. Salı, çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu olarak burada olacağız. Detaylı bir şekilde araştırmamızı yapacağız. Öyle bir araştırma yapacağız ki Türkiye’de inşallah bundan sonra maden facialarıyla ilgili bir şey duymayalım. Ama biz Erzincanlılar, İliçliler olarak inanın ki yüreğimiz yanıyor. Bu toprak altında 5 tane daha canımız var. O canlara ulaşmak için canla başla bütün ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz.”

Anka Haber Ajansı