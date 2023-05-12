Mustafa Sarıgül: “Kılıçdaroğlu Erzincan’da Birinci Olacak”

Türkiye Değişim Partisi Genel, CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül; “Sayın Erdoğan’ın yaptığı sert çıkışlar ters etki yaratmaya başladı. Tabanda bir çözülmenin başladığını görüyorum. Erzincan’ımızda 6 Mayıs’ta yaptığımız miting bunu gösteriyor. Mitinge 42 bin Erzincanlı katıldı hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu rakam İstanbul’da 2,5 milyona tekabül eder. Kılıçdaroğlu Erzincan’da birinci olacak” açıklamasını yaptı.

Türkiye Değişim Partisi Genel, CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül; “Sayın Erdoğan’ın yaptığı sert çıkışlar ters etki yaratmaya başladı. Tabanda bir çözülmenin başladığını görüyorum. Erzincan’ımızda 6 Mayıs’ta yaptığımız miting bunu gösteriyor. Mitinge 42 bin Erzincanlı katıldı hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu rakam İstanbul’da 2,5 milyona tekabül eder. Kılıçdaroğlu Erzincan’da birinci olacak” açıklamasını yaptı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı, CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, seçim sürecini değerlendirdi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan Sarıgül, “Erzincan’da siyasi dengenin değiştiğini” dile getirdi ve şunları söyledi:

“Can Erzincan’ımızda canlı, heyecanlı ve Erzincanlı bir kampanya yürütüyoruz. Erzincan’ımızın her kişisine ve köşesine elimizi, sesimizi ve nefesimizi ulaştırıyoruz. Erzincan’ımızın hak ettiği noktada olmadığını, Sivas’la Erzurum arasına sıkıştığını bizim buna razı olmadığımızı anlatıyoruz. Erzincan’ın imkân ve kaynaklarını değerlendirerek hak ettiği noktaya ulaştıracağımızı vaat ediyoruz. Çok güzel dönüşümler alıyoruz. Erzincan seçmeni dinamik bir seçmendir. Ülkeyi 20 yıldır yöneten AK Parti kadrolarının heves ve heyecanını yitirdiğinin farkındalar ve değişim istiyorlar. Evet. Erzincan’da siyasi denge değişti. 14 Mayıs seçimlerinde sandığın bu olguyu tescil edeceğine inanıyorum.

Milletvekilliğim ve belediye başkanlığım sırasında hiçbir siyasi parti farkı ayrımı yapmadan hangi hemşerim geldiyse elimden gelen bütün desteği verdim. Erzincan’ın belediyelerine yardım ettim. Köylerine yardım ettim. Elimi Erzincan’dan hiç çekmedim. Bunun karşılığını ve sahaya yansımalarını görüyorum. 1 oy Kılıçdaroğlu’na, 1 oy CHP’ye istiyoruz. Şu an itibariyle 2’de 2 yapmaya çok yakınız.

Sayın Erdoğan’ın 20 yıldır iktidarda olmasının verdiği bir yıpranmışlığı var ama aynı zamanda bu 20 yılda meydana getirdiği bir seçmen tabanı da var. Bu tabanı birleştirmek için yaptığı sert çıkışlar ters etki yaratmaya başladı. Ben tabanda bir çözülmenin başladığını görüyorum. Erzincan’ımızda 6 Mayıs’ta yaptığımız miting bunu gösteriyor. Bu mitingle Erzincan tarih yazdı. Türkiye kamuoyunun gündemine oturdu. Mitinge 42 bin Erzincanlı katıldı hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu rakam İstanbul’da 2,5 milyona tekabül eder. Kılıçdaroğlu Erzincan’da birinci olacak.”

Anka Haber Ajansı