Mustafa Sarıgül: "Türkiye’mizde Liyakati, Adaleti Getirecek Olan Kemal Kılıçdaroğlu’dur"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Erzincan'da yurttaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'ndan önce Erzincanlılara seslenen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Adayı Mustafa Sarıgül, "Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme kavuşturacak olan isim Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Türkiye’mizde liyakati, adaleti getirecek olan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Türkiye’mizde rayından çıkan devletimizi rayına oturtacak olan isim Kemal Kılıçda

Haber: EMRE SERCAN İKE - Kamera: AZİZ METİN TURAN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Erzincan'da yurttaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'ndan önce Erzincanlılara seslenen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Adayı Mustafa Sarıgül, "Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme kavuşturacak olan isim Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Türkiye’mizde liyakati, adaleti getirecek olan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Türkiye’mizde rayından çıkan devletimizi rayına oturtacak olan isim Kemal Kılıçdaroğlu’dur" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Erzincan'da... Millet İttifakı'nı hem Cumhurbaşkanı Seçimi'nde hem de 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi'nde destekleyen Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Erzincan 1'inci sıra milletvekili adayı olmuştu.

Erzincanlı yurttaşlara Cumhuriyet Meydanı'nda Sarıgül, "Tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen 13’üncü Cumhurbaşkanımızı bugün Erzincan’da saygıyla, sevgiyle, hürmetle karşılıyoruz. Genel Başkanımız, Erzincan’a CHP Genel Başkanı olarak geldi ama Erzincan’ımızın bu coşkusunu gördükten sonra inşallah kendisini 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak uğurlayacağız" diye seslendi.

Sarıgül'ün konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"SİZLER, 13’ÜNCÜ CUMHURBAŞKANIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU YALNIZ BIRAKMADINIZ: Güzel Erzincan, mutlu, enerji dolu Erzincan. Sizler, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden bu meydanı allı, şanlı şekilde Erzincan’ımıza yakışan şekilde doldurdunuz. Sizler, bizleri yalnız bırakmadınız. 13’üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalnız bırakmadınız. Hoş geldiniz.

ERZİNCANSPOR’U MUTLAKA AMA MUTLAKA ALLAH’IM İZİN VERİRSE SÜPER LİG’DE GÖRECEĞİZ: Erzincan Şeker Fabrikası’nı geliştireceğiz. Erzincan’da kapanan belediyeleri inşallah referandum yaparak açacağız. Erzincan’da üzümü, tulum peynirini dünya çapında marka yapacağız. Sevgili gençler, Erzincan’a kültür, sanat gelecek. Erzincan’da mutlu olacaksınız. Erzincanspor’u mutlaka ama mutlaka Allah’ım izin verirse Süper Lig’de göreceğiz.

TÜRKİYE’MİZİ DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEME KAVUŞTURACAK OLAN İSİM KEMAL KILIÇDAROĞLU’DUR: Bakıyorum çiftçilerimiz son derece sıkıntılı. Niye biliyor musunuz? Su, elektrik parası pahalı. Hayvancılık sıkıntıda. Çiftçilerimizi elektrik, su parasından inşallah kurtaracağız. Türkiye’mizi demokratik parlamenter sisteme kavuşturacak olan isim Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Türkiye’mizde liyakati, adaleti getirecek olan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Türkiye’mizde rayından çıkan devletimizi rayına oturtacak olan isim Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

İSTANBUL MİTİNGİNE RAĞMEN SAYIN GENEL BAŞKANIMIZ ERZİNCAN’I ONURLANDIRDI, ŞEREFLENDİRDİ: Sevgili Erzincanlılar, bugün İstanbul’da miting var. İstanbul Mitingi öncesi hiçbir genel başkan miting koymaz. Yıllarca bu her siyasi partide böyle olmuştur. Ama bugün İstanbul mitingine rağmen sayın genel başkanımız Erzincan’ı onurlandırdı, şereflendirdi. Bu da Erzincan’a ne kadar büyük önem verdiğinin göstergesidir.

İNŞALLAH KENDİSİNİ 13’ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI OLARAK UĞURLAYACAĞIZ: Sevgili Erzincanlı hemşerilerim, tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen 13’üncü Cumhurbaşkanımızı bugün Erzincan’da saygıyla, sevgiyle, hürmetle karşılıyoruz. Genel Başkanımız, Erzincan’a CHP Genel Başkanı olarak geldi ama Erzincan’ımızın bu coşkusunu gördükten sonra inşallah kendisini 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak uğurlayacağız."

Anka Haber Ajansı