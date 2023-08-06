Müzeyyen Şevkin: "2023 Yılının İlk 6 Ayında Türkiye Genelinde 70 Bine Yakın Esnaf Dükkanına Kilit Vurdu"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Ekonomik göstergeler esnafın da vatandaşın da zor durumda olduğunu gözler önüne serdi. Ekonomik açmazlar, hayat pahalılığı, her gün gelen zamlar, fahiş orandaki vergi artışları nedeniyle vatandaş adeta perişan oldu, esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. 2023'ün ilk 6 ayında Türkiye genelinde 70 bine yakın esnaf dükkanına kilit vurdu" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Ekonomik göstergeler esnafın da vatandaşın da zor durumda olduğunu gözler önüne serdi. Ekonomik açmazlar, hayat pahalılığı, her gün gelen zamlar, fahiş orandaki vergi artışları nedeniyle vatandaş adeta perişan oldu, esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. 2023'ün ilk 6 ayında Türkiye genelinde 70 bine yakın esnaf dükkanına kilit vurdu" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ilçe örgütüyle birlikte bugün Pozantı’da esnaf, esnaf temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçeyi ziyaret eden Şevkin, ilk olarak CHP İlçe Başkanı Şenol Eroğlu, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ile partilileriyle bir araya geldi. Şevkin, ilçe binasında yapılan görüş alışverişinin ardından Pozantı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Huriye Dinç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret edip çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Pozantı ilçe örgütüyle birlikte daha sonra Pozantı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yunus Aytekin’i ziyaret eden Dr. Şevkin, Pozantı Gazetesi’ni de ziyaret etti.

"2023'ÜN İLK 6 AYINDA TÜRKİYE GENELİNDE 70 BİNE YAKIN ESNAF DÜKKANINA KİLİT VURDU"

Pozantı ilçe merkezinde faaliyet gösteren Akçatekir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Kılınçkaya ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ilçe merkezindeki esnafları da ziyaret edip esnafla konuşan Şevkin, şunları söyledi:

"Ekonomik göstergeler esnafın da vatandaşın da zor durumda olduğunu gözler önüne serdi. Ekonomik açmazlar, hayat pahalılığı, her gün gelen zamlar, fahiş orandaki vergi artışları nedeniyle vatandaş adeta perişan oldu, esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. 2023'ün ilk 6 ayında Türkiye genelinde 70 bine yakın esnafın dükkanına kilit vurdu."

Şevkin, Pozantı Kongresi ve Atatürk’ün Pozantı’ya gelişinin yıl dönümünü de kutladı.

Anka Haber Ajansı