Müzeyyen Şevkin: Adana Şakirpaşa Havaalanı’nı Kapattırmayacağız

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Şakirpaşa Havaalanı’nın kapatılmasına karşı olduklarını belirterek, “Şakirpaşa Havaalanı’nı kapattırmayacağız. Bunun arkasında durmaya devam edeceğiz” dedi. Havaalanında taksicilik yapan esnaf da “En az 300 kişi burada evine ekmek götürüyor. Mağdur olacak. Böyle bir şeye imza atanlar utansın, biz istemiyoruz”diyerek tepkisini dile getirdi.

(ADANA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Şakirpaşa Havaalanı’nın kapatılmasına karşı olduklarını belirterek, “Şakirpaşa Havaalanı’nı kapattırmayacağız. Bunun arkasında durmaya devam edeceğiz” dedi. Havaalanında taksicilik yapan esnaf da “En az 300 kişi burada evine ekmek götürüyor. Mağdur olacak. Böyle bir şeye imza atanlar utansın, biz istemiyoruz”diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, iktidar tarafından kapatılmak istenen Şakirpaşa Havalanı’nda açıklama yaptı. Açıklamaya, havalanında taksicilik yapan esnaf da katılarak tepkisini dile getirdi.

Şevkin yaptığı açıklamada, Şakirpaşa Havalanı’nın son derece önemli bir havaalanı olduğunu belirterek 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerde yardımların buradan ulaştırıldığına dikkat çekti. Şevkin şunları söyledi:

Adana Şakirpaşa Havalimanı, Türkiye’nin en kârlı havaalanıdır. 2023 yılını kârla kapatmıştır. Türkiye’nin en çok kar eden 9 havalimanından biridir. 11 ilimizi etkileyen depremde bütün yardımların buradan ulaştığı, bütün siyasilerin deprem bölgesine nakledildiği, hastaların buradan diğer şehirlere nakledildiği çok önemli bir havalimanıdır. 64 yıl önce yapılmış olan bu havalimanı hiçbir koşulda kapanmamış, hiçbir afetten etkilenmemiş, ve Adana’ya 5 dakika mesafede son derece önemli bir havalimanıdır. Şehre yakınlığı, ulaşımın kolaylığı nedeniyle, buradaki esnafın mağdur olması nedeniyle kapatılması çok büyük bir handikap yaratacaktır. Adanalı olarak Şakirpaşa Havaalanı’nı kapattırmayacağız. Bunun arkasında durmaya devam edeceğiz.”

"Esnaf mağdur olacak"

Şevkin ile birlikte açıklama yapan havaalanında taksicilik yapan esnaf da “Burası kapatılırsa, taksici esnafı da tüm esnaflarımız mağdur olacak. Biz kapatılmasını istemiyoruz. En az 300 kişi burada evine ekmek götürüyor. Mağdur olacak. Böyle bir şeye imza atanlar utansın, biz istemiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

"Ömer Çelik gelsin Adana'ya sahip çıksın"

Başka bir taksici de “200 bin nüfusu olan Artvin’in havaalanı var, 400 bin nüfusu olan Adana’nın neden yok? Kapatılmaması lazım. Kapatmıyoruz desinler. Cumhurbaşkanı, Ömer Çelik, gelsin Adana’ya sahip çıksın. Ömer Çelik’e bu halk oy verdi, neden verdi, bize sahip çıksın diye verdi. Cumhurbaşkanının sözünü dinlesin diye değil, bizi dinlesin diye oy verdi” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı